Получен первый кредит под залог облигаций SOCAR

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ На Бакинской фондовой бирже реализована первая операция РЕПО с облигациями Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на маркет-мейкера ценных бумаг - PSG Capital, по итогам операции владелец облигаций привлек 1,5 млн долларов. Средства были привлечены на 7-дневный срок под 3,5% годовых.

Следует отметить, что регулярные операции РЕПО с облигациями SOCAR стартовали в начале ноября. Физические и юридические лица, владеющие облигациями, могут получать краткосрочные кредиты с использованием операций РЕПО.

Как правило, операция РЕПО занимает несколько дней. Операции РЕПО с облигациями SOCAR изначально планируются сроком на 3 и 7 дней. То есть держатели облигаций смогут получать краткосрочные кредиты (привлекать средства) под 3,5-3,75% годовых сроком на 3-7 дней с использованием операций РЕПО.

Каждый владелец облигации SOCAR может участвовать в операциях РЕПО. Они могут получать до 95% стоимости облигаций под их залог. Эти сделки особенно выгодны для юридических лиц - банков и страховых компаний, которые нуждаются в мгновенной ликвидности.