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​​​​​​​Положительное сальдо во внешней торговле Азербайджана сократилось на 34%

​​​​​​​Положительное сальдо во внешней торговле Азербайджана сократилось на 34% В январе-октябре текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 43 млрд 520 млн долларов США.
Финансы
16 ноября 2023 г. 10:37
​​​​​​​Положительное сальдо во внешней торговле Азербайджана сократилось на 34%

В январе-октябре текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 43 млрд 520 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, это на 6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

В структуре внешней торговли за 10 месяцев экспорт составил 29 млрд 346 млн долларов, а импорт - 14 млрд 174 млн долларов. За последний год экспорт сократился на 15,5%, а импорт увеличился на 22,3%.

Таким образом, положительное сальдо во внешней торговле Азербайджана составило 15 млрд 172 млн долларов, что на 34,4% меньше в годовом выражении.

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Версия на английском языке Positive balance of Azerbaijan’s foreign trade decreases by 34%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində müsbət saldo 34 % azalıb

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