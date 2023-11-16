​​​​​​​Положительное сальдо во внешней торговле Азербайджана сократилось на 34%

В январе-октябре текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 43 млрд 520 млн долларов США.

В январе-октябре текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 43 млрд 520 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, это на 6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

В структуре внешней торговли за 10 месяцев экспорт составил 29 млрд 346 млн долларов, а импорт - 14 млрд 174 млн долларов. За последний год экспорт сократился на 15,5%, а импорт увеличился на 22,3%.

Таким образом, положительное сальдо во внешней торговле Азербайджана составило 15 млрд 172 млн долларов, что на 34,4% меньше в годовом выражении.