Положительное сальдо внешторгоборота Азербайджана выросло почти на 58%

В январе-июле этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 17,691 млрд долларов США.

В январе-июле этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 17,691 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 17,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За прошедшие 7 месяцев на экспорт пришлось 11,393 млрд долларов, на импорт - 6,298 млрд долларов внешнеторгового оборота. За последний год экспорт вырос на 24,8%, а импорт - на 6,7%.

В итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в 5,095 млрд долларов. Это на 57,7% больше, чем годом ранее.