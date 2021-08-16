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Положительное сальдо внешторгоборота Азербайджана выросло почти на 58%

Положительное сальдо внешторгоборота Азербайджана выросло почти на 58% В январе-июле этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 17,691 млрд долларов США.
Финансы
16 августа 2021 г. 13:32
Положительное сальдо внешторгоборота Азербайджана выросло почти на 58%

В январе-июле этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 17,691 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 17,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За прошедшие 7 месяцев на экспорт пришлось 11,393 млрд долларов, на импорт - 6,298 млрд долларов внешнеторгового оборота. За последний год экспорт вырос на 24,8%, а импорт - на 6,7%.

В итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в 5,095 млрд долларов. Это на 57,7% больше, чем годом ранее.

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Версия на английском языке Azerbaijan's foreign trade surplus grows
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 58 %-ə yaxın artıb

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