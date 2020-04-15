Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана возросло на 16%

На 1 апреля Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 6,843 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 10,2% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В структуре внешнеторгового оборота за 3 месяца на долю экспорта пришлось 4,206 млрд долларов США, импорта - 2,636 млрд долларов США. За последний год объем экспорта сократился на 6,2%, импорта - на 15,9%.

По внешнеторговым операциям образовалось положительное сальдо в размере 1,569 млрд долларов США, что на 16,4% больше аналогичного периода прошлого года.