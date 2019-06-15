Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 21%

В январе-мае этого года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 14,449 миллиарда долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 28,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

8,615 млрд долларов от объема внешнеторгового оборота за 5 месяцев пришлись на долю экспорта, 5,834 млрд долларов - на долю импорта. За последний год экспорт увеличился на 16,9%, импорт - на 51,3%.

Таким образом, по внешнеторговым операциям сложилось положительное сальдо в размере 2,78 млрд долларов, что на 20,9% меньше аналогичного периода прошлого года.