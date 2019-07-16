Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 26%

В январе-июне этого года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 16,995 миллиарда долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 27,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На долю экспорта пришлось 9,979 млрд долларов от объема внешнеторгового оборота за 6 месяцев, импорта - 7,016 млрд долларов. За последний год экспорт увеличился на 15,2%, импорт - на 50,6%.

Таким образом, по внешнеторговым операциям сложилось положительное сальдо в размере 2,963 млрд долларов, что на 26% меньше аналогичного периода прошлого года.