Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 22%

В январе-ноябре этого года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 30,688 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 8,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На долю экспорта пришлось 18,303 млрд долларов, импорта - 12,385 млрд долларов объема внешнеторгового оборота за 11 месяцев. За последний год экспорт увеличился на 2,15%, импорт - на 20,3%.

По внешнеторговым операциям образовалось положительное сальдо в размере 5,919 млрд долларов, что на 22,35% меньше аналогичного периода прошлого года.