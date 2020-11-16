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Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось За последний год экспорт сократился на 27,3%, а импорт - на 23,5%
Финансы
16 ноября 2020 г. 17:14
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось

В январе-октябре этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на 21,001 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 25,7% меньше, чем за тот же период прошлого года.

За первые 10 месяцев этого года в структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлось 12,234 млрд долларов США, на импорт - 8,767 млрд долларов США. За последний год экспорт сократился на 27,3%, а импорт - на 23,5%.

В конечном итоге сложилось положительное сальдо внешней торговли в размере 3,466 млрд долларов США. Это на 35,4% меньше, чем годом ранее.

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