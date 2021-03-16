Положительное сальдо внешторгоборота Азербайджана сократилось почти на 20%

Во внешней торговле образовалось положительное сальдо

В январе-феврале этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 4 млрд 399,9 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 12,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 2 месяца этого года на экспорт пришлось 2,788 млрд долларов, импорт - 1,612 млрд долларов. За последний год экспорт сократился на 14,2%, а импорт - на 9,8%.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 1,176 млрд долларов США. Это на 19,6% меньше, чем в годовом сравнении.