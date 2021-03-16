О нас
Report Georgia
Аудио новости

Положительное сальдо внешторгоборота Азербайджана сократилось почти на 20%

Положительное сальдо внешторгоборота Азербайджана сократилось почти на 20% Во внешней торговле образовалось положительное сальдо
Финансы
16 марта 2021 г. 13:51
Положительное сальдо внешторгоборота Азербайджана сократилось почти на 20%

В январе-феврале этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 4 млрд 399,9 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 12,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 2 месяца этого года на экспорт пришлось 2,788 млрд долларов, импорт - 1,612 млрд долларов. За последний год экспорт сократился на 14,2%, а импорт - на 9,8%.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 1,176 млрд долларов США. Это на 19,6% меньше, чем в годовом сравнении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan sees nearly 20% decline in trade surplus 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 20 %-ə yaxın azalıb

Новости партнеров

Самое важное

Президент: Армяне из Армении и иностранных стран были насильно заселены в Гадрут
Президент: Армяне из Армении и иностранных стран были насильно заселены в Гадрут
16 марта 2021 г. 13:37
Президент Азербайджана водрузил флаг в Гадруте 
Президент Азербайджана водрузил флаг в Гадруте 
16 марта 2021 г. 12:28
Премьер-министр: Закупки по завышенным ценам будут решительно пресечены
Премьер-министр: Закупки по завышенным ценам будут решительно пресечены
16 марта 2021 г. 11:46
Премьер-министр Азербайджана предоставляет отчет в Милли Меджлисе
Премьер-министр Азербайджана предоставляет отчет в Милли Меджлисе
16 марта 2021 г. 11:19
Главный редактор газеты Республика скончался от коронавируса
Главный редактор газеты "Республика" скончался от коронавируса
16 марта 2021 г. 11:03
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
16 марта 2021 г. 10:20
В Баку еще 3 школы закрыты из-за коронавируса
В Баку еще 3 школы закрыты из-за коронавируса
15 марта 2021 г. 17:49
Министр: На качество образования влияют различные факторы
Министр: На качество образования влияют различные факторы
15 марта 2021 г. 16:46
В Ходжавенде 41-летний мужчина подорвался на мине
В Ходжавенде 41-летний мужчина подорвался на мине
15 марта 2021 г. 15:22
Главы политических партий Азербайджана посетят деоккупированные земли
Главы политических партий Азербайджана посетят деоккупированные земли
15 марта 2021 г. 14:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi