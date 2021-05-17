Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 3%

За последний год экспорт увеличился на 0,9%, а импорт - на 4,3%

В январе-апреле этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 9,893 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первые 4 месяца этого года объемы экспорта составили 6,364 млрд долларов, импорта - 3,529 млрд долларов. За последний год экспорт увеличился на 0,9%, а импорт - на 4,3%.

В результате сложилось положительное сальдо внешней торговле в размере 2,835 млрд долларов США. Это на 3% меньше, чем годом ранее.