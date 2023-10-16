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Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 28%

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 28% В январе-сентябре этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 39 млрд 103 млн долларов США.
Финансы
16 октября 2023 г. 16:32
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 28%

В январе-сентябре этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 39 млрд 103 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

26 млрд 489 млн долларов США пришлось на экспорт, а 12 млрд 614 млн долларов США - на импорт. За последний год экспорт сократился на 10,3%, а импорт вырос на 22,5%.

В конечном итоге во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 13 млрд 875 млн долларов США. Это на 27,8% меньше, чем год назад.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində müsbət saldo 28 % azalıb

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