Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана снизилось на 24%

В январе-августе этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 35 млрд 505 млн долларов США.

В январе-августе этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 35 млрд 505 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В структуре внешнеторгового оборота 24 млрд 355 млн долларов США пришлось на экспорт, а 11 млрд 151 млн долларов США - на импорт. За последний год экспорт сократился на 7,2%, а импорт вырос на 25,7%.

В итоге положительное сальдо внешней торговли составило 13 млрд 204 млн долларов. Это на 24% меньше, чем в годовом исчислении.