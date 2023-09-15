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Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана снизилось на 24%

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана снизилось на 24% В январе-августе этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 35 млрд 505 млн долларов США.
Финансы
15 сентября 2023 г. 16:02
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана снизилось на 24%

В январе-августе этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 35 млрд 505 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В структуре внешнеторгового оборота 24 млрд 355 млн долларов США пришлось на экспорт, а 11 млрд 151 млн долларов США - на импорт. За последний год экспорт сократился на 7,2%, а импорт вырос на 25,7%.

В итоге положительное сальдо внешней торговли составило 13 млрд 204 млн долларов. Это на 24% меньше, чем в годовом исчислении.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s positive balance on foreign trade declines by 24%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində müsbət saldo 24 % azalıb

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