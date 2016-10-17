Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось почти в 7 раз

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Объем внешнеторгового оборота Азербайджана сократился в годовом исчислении на 22,64% и за январь-сентябрь этого года составил 12 742 682,77 тыс. долларов.

Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете, за указанный период объем операций импорта в годовом исчислении сократился на 5,98% и составил 6 201 463,08 тыс. долларов, операций экспорта - на 33,81% - до 6 541 219,69 тыс. долларов.

Таким образом, положительное сальдо сократилось в 6,5 раз и составило 339 756,61 тыс. долларов.

За 9 месяцев этого года в страну импортировано 6 996 наименований товаров, за этот период экспортировано 2 511 наименований товаров.