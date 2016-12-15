Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось в 4 раза

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Объем внешнеторгового оборота Азербайджана за январь-ноябрь текущего года составил 16 031 631,91 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается сокращение на 20,20%.

За отчетный период объем импорта сократился на 6,0% и составил 7 716 723,78 тыс. долларов США, а экспорт снизился на 30,02% и составил 8 314 908,13 тыс. долларов США. В итоге, положительное сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении сократилось более чем в 4 раза.