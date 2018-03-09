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    Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось на 11%

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    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В январе-феврале текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с партнерами из 140 стран на 3 661 979,53 тыс. долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, товарооборот увеличился на 39,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    На долю операций импорта пришлось 1 451 527,63 тыс. долларов, экспорта - 2 210 451,90 тыс. долларов (с учетом задекларированных в таможенных органах объемов экспортной нефти и газа). За год импорт увеличился на 49,3%, экспорт - на 33,7%.

    В результате сложилось положительное торговое сальдо в размере 758 924,27 тыс. долларов, что на 11,3% превышает соответствующий показатель за 2017 год.

    За этот период в страну импортировано 5 547 наименований, экспортировано 1 435 наименований товаров.

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