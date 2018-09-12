Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана увеличилось более чем втрое

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе этого года Азербайджан осуществил с зарубежными странами торговые операции на 19,743 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 57,65% превышает показатель прошлого года.

На долю экспорта пришлось 12,88 млрд, импорта – 6,863 млрд долларов общего товарооборота за 8 месяцев. За год экспорт увеличился на 78,3%, импорт - на 29,5%.

В итоге сложилось положительное сальдо внешнеторгового оборота в размере 6,016 млрд долларов, что в 3,1 раза больше, чем в прошлом году.