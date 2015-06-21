​Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось в 5 раз

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Объем внешнеторгового оборота Азербайджана за январь-май 2015 года составил 9 349,989 млн. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года объем внешнеторгового оборота сократился на 28%.

За отчетный период объем операций импорта в годовом исчислении вырос на 15,91% и составил 4 067,754 млн. долларов США. За указанный период было импортировано 5 285 наименований товаров.

Объем операций экспорта составил 5 282,235 млн. долларов США, что на 44,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За указанный период было экспортировано 1 424 наименований товаров.

Отметим, что в этом году Азербайджан осуществил торговые операции со 133 странами мира. Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось в 5 раз, составив 121,448 млн. долларов.