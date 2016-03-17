​Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана резко сократилось

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ В январе-феврале текущего года Азербайджан совершил торговые операции со 132 странами в объеме 2 203 344,30 тыс. долларов США. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года этот показатель сократился на 45,51%.

За отчетный период объем операций импорта сократился на 42,67% и составил 979 874,94 тыс. долларов, а операции эскпорта сократились на 47,59% и составили 1 223 469,36 тыс. долларов.

Положительное сальдо внешнеторговых операций в годовом сравнении сократилось в 2,6 раз - с 627 435,96 тыс. долларов до 243 594,42 тыс. долларов.

Отметим, что в январе-феврале было импортировано 4 648 наименований товаров, за этот период экспортировано всего 968 наименований товаров.