Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана резко снизилось

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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Внешнеторговый оборот Азербайджана снизился на 7,92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в январе-сентябре 2017 года составил 14 321,539 млн долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

За этот период экспорт сократился на 13,35%, до 8 143,944 млн долларов, импорт увеличился на 0,38%, до 6 177,595 млн долларов. Таким образом, положительное сальдо внешнеторгового оборота составило 1 966,349 млн долларов, что на 39,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.