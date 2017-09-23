Полностью обновлен состав наблюдательного совета Ziraat Bank (Azerbaijan)

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Полностью обновлен состав наблюдательного совета ОАО Ziraat Bank (Azerbaijan)

Как сообщает Report, на место руководящего до сих пор НС Омера Бактыра назначен Оздилек Пеями Омер Сабри.

На посту заместителя председателя НС Билгехана Куруна сменил Нурулла Али Ульви.

Бывшие до сих пор членами НС Айче Шуле, Али Таштемир и Таха Чакмак освобождены с занимаемых позиций и вместо них избран только Пишмаф Ферхат Джелал. Другими словами, количество членов совета сокращено с 5 до 3 человек.

Напомним, что ОАО Ziraat Bank (Azerbaijan) был создан в 2014 году. Его уставной капитал 50 млн манатов. 99,95% акций банка принадлежит Ziraat Bank, 0,01% - компании Ziraat Sıgorta, 0,01% - компании Ziraat Yatırım Menkul Değerler.