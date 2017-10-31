Полномочия Счетной палаты расширяются

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ На пленарном заседании парламента обсуждена и одобрена поправка в закон "О Счетной палате".

Как сообщает Report, согласно тексту закона, ранее в соответствующие органы направлялись материалы о правонарушениях, указывающих на признаки уголовного преступления, сейчас же поправка предусматривает отправку материалов с признаками административных правонарушений.

Так, если до сих пор Счетная палата при осуществлении контроля за управлением, распоряжением государственным имуществом и поступлением в государственный бюджет средств, полученных от приватизации государственного имущества, за использованием по назначению средств, выделенных юридическим лицам и муниципалитетам из государственного бюджета, направляла в Генпрокуратуру материалы о правонарушениях, указывающих на признаки уголовного преступления, то, согласно поправке, отныне в случае выявления признаков состава административного правонарушения соответствующие материалы безотлагательно будут направляться в соответствующие органы исполнительной власти или Генпрокуратуру.