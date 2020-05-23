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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.05.2020)

Показатели товарных, фондовых и валютных рынков (23.05.2020)


Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар


Нефть Brent (доллар/баррель) 35,13 0,51 -33,20
Нефть WTI (доллар/баррель) 33,25 1,28 -28,52
Золото (доллар/унция) 1 735,50 8,20 217,40
Индексы
Dow-Jones 24 465,16 -8,96 -4 180,10
S&P 500 2 955,45 6,94 -284,57
Nasdaq 9 324,59 39,71 317,97
Nikkei 20 388,16 -11,83 -3 286,91
Dax 11 073,87 7,94 -2 263,24
FTSE 100 5 993,28 -21,97 -1 651,62
CAC 40 4 444,56 -0,89 -1 592,53
Shanghai Composite 2 813,77 -16,68 -219,56
Bist 100 103 024,34 375,41 -10 659,26
RTS 1 188,47 -17,81 -360,93
Валюта
USD/EUR 1,0901 -0,0028 -0,0297
USD/GBP 1,2173 -0,0034 -0,0940
JPY/USD 107,6400 0,1800 -1,5200
RUB/USD 71,5750 0,2620 9,4375
TRY/USD 6,8138 0,0227 0,8644
CNY/USD 7,1294 0,0100 0,1497
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