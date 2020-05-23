Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.05.2020)

Показатели товарных, фондовых и валютных рынков (23.05.2020)

23 мая, 2020 10:32

https://report.az/storage/news/2862c15648b4021e6abd61f03d550de7/9f4c50c5-d6a1-493a-add0-b8e5317fc2b7_292.jpg

Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар





Нефть Brent (доллар/баррель) 35,13 0,51 -33,20 Нефть WTI (доллар/баррель) 33,25 1,28 -28,52 Золото (доллар/унция) 1 735,50 8,20 217,40 Индексы Dow-Jones 24 465,16 -8,96 -4 180,10 S&P 500 2 955,45 6,94 -284,57 Nasdaq 9 324,59 39,71 317,97 Nikkei 20 388,16 -11,83 -3 286,91 Dax 11 073,87 7,94 -2 263,24 FTSE 100 5 993,28 -21,97 -1 651,62 CAC 40 4 444,56 -0,89 -1 592,53 Shanghai Composite 2 813,77 -16,68 -219,56 Bist 100 103 024,34 375,41 -10 659,26 RTS 1 188,47 -17,81 -360,93 Валюта USD/EUR 1,0901 -0,0028 -0,0297 USD/GBP 1,2173 -0,0034 -0,0940 JPY/USD 107,6400 0,1800 -1,5200 RUB/USD 71,5750 0,2620 9,4375 TRY/USD 6,8138 0,0227 0,8644 CNY/USD 7,1294 0,0100 0,1497

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