|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|35,13
|0,51
|-33,20
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|33,25
|1,28
|-28,52
|Золото (доллар/унция)
|1 735,50
|8,20
|217,40
|Индексы
|Dow-Jones
|24 465,16
|-8,96
|-4 180,10
|S&P 500
|2 955,45
|6,94
|-284,57
|Nasdaq
|9 324,59
|39,71
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|-11,83
|-3 286,91
|Dax
|11 073,87
|7,94
|-2 263,24
|FTSE 100
|5 993,28
|-21,97
|-1 651,62
|CAC 40
|4 444,56
|-0,89
|-1 592,53
|Shanghai Composite
|2 813,77
|-16,68
|-219,56
|Bist 100
|103 024,34
|375,41
|-10 659,26
|RTS
|1 188,47
|-17,81
|-360,93
|Валюта
|USD/EUR
|1,0901
|-0,0028
|-0,0297
|USD/GBP
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|JPY/USD
|107,6400
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|RUB/USD
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|TRY/USD
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|0,0100
|0,1497
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.05.2020)Показатели товарных, фондовых и валютных рынков (23.05.2020)
https://report.az/storage/news/2862c15648b4021e6abd61f03d550de7/9f4c50c5-d6a1-493a-add0-b8e5317fc2b7_292.jpg
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