Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.01.2019)

30 января, 2019 09:56

https://report.az/storage/news/a65455bab14be9e21422727c202746ad/16626fc5-2179-4e26-a340-421b293a8dee_292.jpg Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Товар

Последняя цена Разница с ценой

закрытия предыдущего дня Разница с

началом года

Нефть Brent (доллар/баррель) 61,19 1,26 7,39 Нефть WTI (доллар/баррель) 53,08 1,09 7,67 Золото (доллар/унция) 1 317,80 8,50 36,50 Индексы Dow-Jones 24 579,96 51,74 1 252,50 S&P 500 2 640,00 -3,85 133,15 Nasdaq 7 028,29 -57,39 393,01 Nikkei 20 664,64 15,64 649,87 Dax 11 218,83 8,52 659,87 FTSE 100 6 833,93 86,83 105,80 CAC 40 4 928,18 39,60 197,49 Shanghai Composite 2 594,25 -2,73 100,35 Bist 100 104 098,37 2 808,62 12 827,89 RTS 1 191,38 12,47 122,66 Валюта USD/EUR 1,1420 -0,0008 -0,0039 USD/GBP 1,3066 -0,0097 0,0312 JPY/USD 109,4000 0,0500 -0,2900 RUB/USD 66,0547 -0,1840 -3,2967 TRY/USD 5,3449 0,0180 0,0555 CNY/USD 6,7344 -0,0109 -0,1441

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