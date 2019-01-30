Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.01.2019)

https://report.az/storage/news/a65455bab14be9e21422727c202746ad/16626fc5-2179-4e26-a340-421b293a8dee_292.jpg
Баку. 30 января. REPORT.AZ/
|Товар
|Последняя цена
|Разница с ценой
закрытия предыдущего дня
|Разница с
началом года
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|61,19
|1,26
|7,39
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|53,08
|1,09
|7,67
|Золото (доллар/унция)
|1 317,80
|8,50
|36,50
|Индексы
|Dow-Jones
|24 579,96
|51,74
|1 252,50
|S&P 500
|2 640,00
|-3,85
|133,15
|Nasdaq
|7 028,29
|-57,39
|393,01
|Nikkei
|20 664,64
|15,64
|649,87
|Dax
|11 218,83
|8,52
|659,87
|FTSE 100
|6 833,93
|86,83
|105,80
|CAC 40
|4 928,18
|39,60
|197,49
|Shanghai Composite
|2 594,25
|-2,73
|100,35
|Bist 100
|104 098,37
|2 808,62
|12 827,89
|RTS
|1 191,38
|12,47
|122,66
|Валюта
|USD/EUR
|1,1420
|-0,0008
|-0,0039
|USD/GBP
|1,3066
|-0,0097
|0,0312
|JPY/USD
|109,4000
|0,0500
|-0,2900
|RUB/USD
|66,0547
|-0,1840
|-3,2967
|TRY/USD
|5,3449
|0,0180
|0,0555
|CNY/USD
|6,7344
|-0,0109
|-0,1441
Economic DepartmentАвтор новости