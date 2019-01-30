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    Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.01.2019)

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/

    Товар
    		Последняя цена Разница с ценой
    закрытия предыдущего дня    		 Разница с
    началом года

    Нефть Brent (доллар/баррель) 61,19 1,26 7,39
    Нефть WTI (доллар/баррель) 53,08 1,09 7,67
    Золото (доллар/унция) 1 317,80 8,50 36,50
    Индексы
    Dow-Jones 24 579,96 51,74 1 252,50
    S&P 500 2 640,00 -3,85 133,15
    Nasdaq 7 028,29 -57,39 393,01
    Nikkei 20 664,64 15,64 649,87
    Dax 11 218,83 8,52 659,87
    FTSE 100 6 833,93 86,83 105,80
    CAC 40 4 928,18 39,60 197,49
    Shanghai Composite 2 594,25 -2,73 100,35
    Bist 100 104 098,37 2 808,62 12 827,89
    RTS 1 191,38 12,47 122,66
    Валюта
    USD/EUR 1,1420 -0,0008 -0,0039
    USD/GBP 1,3066 -0,0097 0,0312
    JPY/USD 109,4000 0,0500 -0,2900
    RUB/USD 66,0547 -0,1840 -3,2967
    TRY/USD 5,3449 0,0180 0,0555
    CNY/USD 6,7344 -0,0109 -0,1441
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