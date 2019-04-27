|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Neft Brent (dollar/barel)
|72,15
|-2,2
|18,35
|Neft WTI (dollar/barel)
|63,3
|-1,91
|17,89
|Qızıl (dollar/unsiya)
|1288,4
|1288,4
|7,1
|Индексы
|Dow-Jones
|25543,33
|-918,75
|2215,87
|S&P 500
|2939,88
|13,71
|433,03
|Nasdaq
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|22258,73
|-48,85
|2243,96
|Dax
|12315,18
|32,58
|1756,22
|FTSE 100
|7428,19
|-5,94
|700,06
|CAC 40 INDEX
|5569,36
|11,69
|838,67
|Shanghai Composite
|3086,4
|-37,43
|592,5
|BIST 100
|94833,61
|513,09
|3563,13
|RTS
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|1,03
|178,29
|Валюта
|USD/EUR
|1,1151
|0,0019
|-0,0316
|USD/GBP
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|0,0017
|0,0162
|JPY/USD
|111,68
|0,05
|1,99
|RUB/USD
|64,837
|0,1715
|-4,5144
|TRY/USD
|5,9488
|0,0208
|0,6594
|CNY/USD
|6,7352
|-0,0083
|-0,1433
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.04.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (27.04.2019)
https://report.az/storage/news/459abafd90c08ecd468346642d360291/d8d68fc0-e32d-45f5-af2d-80881a505e11_292.jpg
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Tural İbadlıАвтор новости