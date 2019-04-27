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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.04.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (27.04.2019)
Последняя цена
 Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Neft Brent (dollar/barel) 72,15 -2,2 18,35
Neft WTI (dollar/barel) 63,3 -1,91 17,89
Qızıl (dollar/unsiya) 1288,4 1288,4 7,1
Индексы
Dow-Jones 25543,33 -918,75 2215,87
S&P 500 2939,88 13,71 433,03
Nasdaq 8146,4 27,72 1511,12
Nikkei 22258,73 -48,85 2243,96
Dax 12315,18 32,58 1756,22
FTSE 100 7428,19 -5,94 700,06
CAC 40 INDEX 5569,36 11,69 838,67
Shanghai Composite 3086,4 -37,43 592,5
BIST 100 94833,61 513,09 3563,13
RTS 1247,01 1,03 178,29
Валюта
USD/EUR 1,1151 0,0019 -0,0316
USD/GBP 1,2916 0,0017 0,0162
JPY/USD 111,68 0,05 1,99
RUB/USD 64,837 0,1715 -4,5144
TRY/USD 5,9488 0,0208 0,6594
CNY/USD 6,7352 -0,0083 -0,1433
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