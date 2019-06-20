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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.06.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (20.06.2019)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 62,22 0,08 8,42
Нефть WTI (доллар/баррель) 53,76 -0,14 8,35
Золото (доллар/унция) 1 347,30 -3,40 66,00
Индексы
Dow-Jones 26 504,00 38,46 3 176,54
S&P 500 2 926,46 8,71 419,61
Nasdaq 7 987,32 33,44 1 352,04
Nikkei 21 333,87 361,16 1 319,10
Dax 12 308,53 -23,22 1 749,57
FTSE 100 7 403,54 -39,50 675,41
CAC 40 5 518,45 8,73 787,76
Shanghai Composite 2 917,80 27,64 423,90
Bist 100 94 244,06 25,36 2 973,58
RTS 1 361,14 1,91 292,42
Валюта
USD/EUR 1,1226 0,0032 -0,0273
USD/GBP 1,2639 0,0081 -0,0115
JPY/USD 108,1000 -0,3500 -1,5900
RUB/USD 63,7401 -0,3185 -5,6113
TRY/USD 5,8336 0,0058 0,5442
CNY/USD 6,9036 0,0004 0,0251
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