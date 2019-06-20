|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
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|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|62,22
|0,08
|8,42
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|-0,14
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|Золото (доллар/унция)
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|-3,40
|66,00
|Индексы
|Dow-Jones
|26 504,00
|38,46
|3 176,54
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|Nasdaq
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|Dax
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|1 749,57
|FTSE 100
|7 403,54
|-39,50
|675,41
|CAC 40
|5 518,45
|8,73
|787,76
|Shanghai Composite
|2 917,80
|27,64
|423,90
|Bist 100
|94 244,06
|25,36
|2 973,58
|RTS
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|USD/EUR
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|TRY/USD
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|0,0251
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.06.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (20.06.2019)
https://report.az/storage/news/82933e5202b1a9f807a373094e72558d/130bf3c3-71d2-4be5-aa9a-4931d580012d_292.jpg
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Economic DepartmentАвтор новости