|Последняя цена
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|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
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|0,34
|13,21
|Нефть WTI (доллар/баррель)
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|12,99
|Золото (доллар/унция)
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|11,70
|28,50
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|148,23
|2 375,43
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|304,07
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|Dax
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|48,24
|1 013,45
|FTSE 100
|7 159,19
|8,04
|431,06
|CAC 40
|5 306,38
|36,14
|575,69
|Shanghai Composite
|3 026,95
|- 33,36
|533,05
|Bist 100
|102 196,57
|475,52
|10 926,09
|RTS
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|5,80
|120,42
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|USD/EUR
|1,1295
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|0,1668
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|- 0,0014
|- 0,1714
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.03.2019)
https://report.az/storage/news/2b73a92ebb3643c213ee86d21b24a261/456c4cd0-69de-4fe2-850c-b02d73327e54_292.jpg
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Economic DepartmentАвтор новости