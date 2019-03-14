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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.03.2019)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 67,01 0,34 13,21
Нефть WTI (доллар/баррель) 58,40 1,53 12,99
Золото (доллар/унция) 1 309,80 11,70 28,50
Индексы
Dow-Jones 25 702,89 148,23 2 375,43
S&P 500 2 810,92 19,40 304,07
Nasdaq 7 643,41 52,37 1 008,13
Nikkei 21 290,24 - 213,45 1 275,47
Dax 11 572,41 48,24 1 013,45
FTSE 100 7 159,19 8,04 431,06
CAC 40 5 306,38 36,14 575,69
Shanghai Composite 3 026,95 - 33,36 533,05
Bist 100 102 196,57 475,52 10 926,09
RTS 1 189,14 5,80 120,42
Валюта
USD/EUR 1,1295 0,0007 - 0,0179
USD/GBP 1,3347 0,0272 0,0593
JPY/USD 111,1700 - 0,1900 1,4800
RUB/USD 65,3922 - 0,2058 - 3,9592
TRY/USD 5,4562 0,0014 0,1668
CNY/USD 6,7071 - 0,0014 - 0,1714
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