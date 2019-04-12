|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|70,83
|- 0,90
|17,03
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|63,58
|- 1,03
|18,17
|Золото (доллар/унция)
|1 293,30
|- 20,60
|12,00
|Индексы
|Dow-Jones
|26 143,05
|- 14,11
|2 815,59
|S&P 500
|2 888,32
|0,11
|381,47
|Nasdaq
|7 947,36
|- 16,89
|1 312,08
|Nikkei
|21 687,57
|0,00
|1 672,80
|Dax
|11 935,20
|29,29
|1 376,24
|FTSE 100
|7 417,95
|- 3,96
|689,82
|CAC 40
|5 485,72
|35,84
|755,03
|Shanghai Composite
|3 189,96
|- 51,97
|696,06
|Bist 100
|96 072,99
|- 942,03
|4 802,51
|RTS
|1 245,17
|- 17,31
|176,45
|Валюта
|USD/EUR
|1,1253
|- 0,0021
|- 0,0193
|USD/GBP
|1,3058
|- 0,0033
|0,0304
|JPY/USD
|111,3500
|0,3400
|1,6600
|RUB/USD
|64,6505
|0,3830
|- 4,7009
|TRY/USD
|5,7472
|0,0667
|0,4578
|CNY/USD
|6,7194
|0,0034
|- 0,1591
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.04.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (12.04.2019)
https://report.az/storage/news/3eef9a742d351e67746024fb59bc0acb/b5849a8b-1a30-467f-9f7e-5e90c4ee143b_292.jpg
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Economic DepartmentАвтор новости