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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.04.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (12.04.2019)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 70,83 - 0,90 17,03
Нефть WTI (доллар/баррель) 63,58 - 1,03 18,17
Золото (доллар/унция) 1 293,30 - 20,60 12,00
Индексы
Dow-Jones 26 143,05 - 14,11 2 815,59
S&P 500 2 888,32 0,11 381,47
Nasdaq 7 947,36 - 16,89 1 312,08
Nikkei 21 687,57 0,00 1 672,80
Dax 11 935,20 29,29 1 376,24
FTSE 100 7 417,95 - 3,96 689,82
CAC 40 5 485,72 35,84 755,03
Shanghai Composite 3 189,96 - 51,97 696,06
Bist 100 96 072,99 - 942,03 4 802,51
RTS 1 245,17 - 17,31 176,45
Валюта
USD/EUR 1,1253 - 0,0021 - 0,0193
USD/GBP 1,3058 - 0,0033 0,0304
JPY/USD 111,3500 0,3400 1,6600
RUB/USD 64,6505 0,3830 - 4,7009
TRY/USD 5,7472 0,0667 0,4578
CNY/USD 6,7194 0,0034 - 0,1591
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