Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.04.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (12.04.2019)

12 апреля, 2019 09:25

https://report.az/storage/news/3eef9a742d351e67746024fb59bc0acb/b5849a8b-1a30-467f-9f7e-5e90c4ee143b_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 70,83 - 0,90 17,03 Нефть WTI (доллар/баррель) 63,58 - 1,03 18,17 Золото (доллар/унция) 1 293,30 - 20,60 12,00 Индексы Dow-Jones 26 143,05 - 14,11 2 815,59 S&P 500 2 888,32 0,11 381,47 Nasdaq 7 947,36 - 16,89 1 312,08 Nikkei 21 687,57 0,00 1 672,80 Dax 11 935,20 29,29 1 376,24 FTSE 100 7 417,95 - 3,96 689,82 CAC 40 5 485,72 35,84 755,03 Shanghai Composite 3 189,96 - 51,97 696,06 Bist 100 96 072,99 - 942,03 4 802,51 RTS 1 245,17 - 17,31 176,45 Валюта USD/EUR 1,1253 - 0,0021 - 0,0193 USD/GBP 1,3058 - 0,0033 0,0304 JPY/USD 111,3500 0,3400 1,6600 RUB/USD 64,6505 0,3830 - 4,7009 TRY/USD 5,7472 0,0667 0,4578 CNY/USD 6,7194 0,0034 - 0,1591