Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.04.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (09.04.2019)

9 апреля, 2019 09:40

https://report.az/storage/news/3f2b9362f6be6043238aaa6c4352a320/56ed8ff8-a114-4cc0-9ffc-559ef77fbcb4_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 71,10 0,76 17,30 Нефть WTI (доллар/баррель) 64,40 1,32 18,99 Золото (доллар/унция) 1 301,90 6,30 20,60 Индексы Dow-Jones 26 341,02 -83,97 3 013,56 S&P 500 2 895,77 3,03 388,92 Nasdaq 7 953,88 15,19 1 318,60 Nikkei 21 761,65 -45,85 1 746,88 Dax 11 963,40 -46,35 1 404,44 FTSE 100 7 451,89 5,02 723,76 CAC 40 5 471,78 -4,42 741,09 Shanghai Composite 3 244,81 -1,76 750,91 Bist 100 96 978,32 -1 805,04 5 707,84 RTS 1 240,16 14,32 171,44 Валюта USD/EUR 1,1267 0,0004 -0,0204 USD/GBP 1,3061 0,0023 0,0307 JPY/USD 111,3600 -0,3700 1,6700 RUB/USD 64,8768 -0,4253 -4,4746 TRY/USD 5,6725 0,0465 0,3831 CNY/USD 6,7164 0,0085 -0,1621