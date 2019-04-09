|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
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|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|71,10
|0,76
|17,30
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|64,40
|1,32
|18,99
|Золото (доллар/унция)
|1 301,90
|6,30
|20,60
|Индексы
|Dow-Jones
|26 341,02
|-83,97
|3 013,56
|S&P 500
|2 895,77
|3,03
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|Nasdaq
|7 953,88
|15,19
|1 318,60
|Nikkei
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|1 746,88
|Dax
|11 963,40
|-46,35
|1 404,44
|FTSE 100
|7 451,89
|5,02
|723,76
|CAC 40
|5 471,78
|-4,42
|741,09
|Shanghai Composite
|3 244,81
|-1,76
|750,91
|Bist 100
|96 978,32
|-1 805,04
|5 707,84
|RTS
|1 240,16
|14,32
|171,44
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|USD/EUR
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|0,0004
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|-4,4746
|TRY/USD
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|0,3831
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|6,7164
|0,0085
|-0,1621
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.04.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (09.04.2019)
https://report.az/storage/news/3f2b9362f6be6043238aaa6c4352a320/56ed8ff8-a114-4cc0-9ffc-559ef77fbcb4_292.jpg
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Economic DepartmentАвтор новости