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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.04.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (09.04.2019)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 71,10 0,76 17,30
Нефть WTI (доллар/баррель) 64,40 1,32 18,99
Золото (доллар/унция) 1 301,90 6,30 20,60
Индексы
Dow-Jones 26 341,02 -83,97 3 013,56
S&P 500 2 895,77 3,03 388,92
Nasdaq 7 953,88 15,19 1 318,60
Nikkei 21 761,65 -45,85 1 746,88
Dax 11 963,40 -46,35 1 404,44
FTSE 100 7 451,89 5,02 723,76
CAC 40 5 471,78 -4,42 741,09
Shanghai Composite 3 244,81 -1,76 750,91
Bist 100 96 978,32 -1 805,04 5 707,84
RTS 1 240,16 14,32 171,44
Валюта
USD/EUR 1,1267 0,0004 -0,0204
USD/GBP 1,3061 0,0023 0,0307
JPY/USD 111,3600 -0,3700 1,6700
RUB/USD 64,8768 -0,4253 -4,4746
TRY/USD 5,6725 0,0465 0,3831
CNY/USD 6,7164 0,0085 -0,1621
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