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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.07.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (31.07.2019)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 64,06 0,35 10,26
Нефть WTI (доллар/баррель) 57,35 0,26 11,94
Золото (доллар/унция) 1 429,70 9,3 148,4
Индексы
Dow-Jones 27 198,02 - 23,33 3 870,56
S&P 500 3 013,18 - 7,79 506,33
Nasdaq 8 273,61 - 19,72 1 638,33
Nikkei 21 709,31 92,51 1 694,54
Dax 12 147,24 - 270,23 1 588,28
FTSE 100 7 646,77 - 39,84 918,64
CAC 40 5 511,07 - 90,03 780,38
Shanghai Composite 2 952,34 11,33 458,44
Bist 100 102 713,49 - 554,43 11 443,01
RTS 1 353,61 0 284,89
Валюта
USD/EUR 1,1152 0,0028 - 0,0315
USD/GBP 1,2152 - 0,0172 - 0,0602
JPY/USD 108,6 - 0,18 - 1,09
RUB/USD 63,3621 - 0,1199 - 5,9893
TRY/USD 5,5571 - 0,0589 0,2677
CNY/USD 6,8845 - 0,0089 0,006
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