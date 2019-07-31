Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.07.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (31.07.2019)

31 июля, 2019 09:38

https://report.az/storage/news/2c49ee6e0bc440905873e6615e71ce9f/450b0b3e-8f24-4bec-b67a-2ba0418b77ac_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 64,06 0,35 10,26 Нефть WTI (доллар/баррель) 57,35 0,26 11,94 Золото (доллар/унция) 1 429,70 9,3 148,4 Индексы Dow-Jones 27 198,02 - 23,33 3 870,56 S&P 500 3 013,18 - 7,79 506,33 Nasdaq 8 273,61 - 19,72 1 638,33 Nikkei 21 709,31 92,51 1 694,54 Dax 12 147,24 - 270,23 1 588,28 FTSE 100 7 646,77 - 39,84 918,64 CAC 40 5 511,07 - 90,03 780,38 Shanghai Composite 2 952,34 11,33 458,44 Bist 100 102 713,49 - 554,43 11 443,01 RTS 1 353,61 0 284,89 Валюта USD/EUR 1,1152 0,0028 - 0,0315 USD/GBP 1,2152 - 0,0172 - 0,0602 JPY/USD 108,6 - 0,18 - 1,09 RUB/USD 63,3621 - 0,1199 - 5,9893 TRY/USD 5,5571 - 0,0589 0,2677 CNY/USD 6,8845 - 0,0089 0,006

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также