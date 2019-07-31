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|0,35
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|3 870,56
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|FTSE 100
|7 646,77
|- 39,84
|918,64
|CAC 40
|5 511,07
|- 90,03
|780,38
|Shanghai Composite
|2 952,34
|11,33
|458,44
|Bist 100
|102 713,49
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|USD/GBP
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|JPY/USD
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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.07.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (31.07.2019)
https://report.az/storage/news/2c49ee6e0bc440905873e6615e71ce9f/450b0b3e-8f24-4bec-b67a-2ba0418b77ac_292.jpg
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Tural İbadlıАвтор новости