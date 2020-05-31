Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (31.05.2020)

31 мая, 2020 09:32

https://report.az/storage/news/6dea5aaa3126ce7e12a11a4696284a18/98475991-7001-42a2-99ee-8f79cba05ad9_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 37,84 2,88 - 30,49 Нефть WTI (доллар/баррель) 35,49 2,24 - 26,28 Золото (доллар/унция) 1 751,70 17,40 233,60 Индексы Dow-Jones 25 383,11 -17,53 - 3 262,15 S&P 500 3 044,31 14,58 - 195,71 Nasdaq 9 489,87 120,88 483,25 Nikkei 21 877,89 39,28 - 1 797,18 Dax 11 586,85 - 194,28 - 1 750,26 FTSE 100 6 076,60 - 142,19 - 1 568,30 CAC 40 4 695,44 - 75,95 - 1 341,65 Shanghai Composite 2 852,35 5,94 - 180,98 Bist 100 105 520,50 160,74 - 8 163,10 RTS 1 219,76 - 22,01 - 329,64 Валюта USD/EUR 1,1101 0,0006 - 0,0097 USD/GBP 1,2343 0,0004 - 0,0770 JPY/USD 107,8300 0,6300 - 1,3300 RUB/USD 70,1424 - 0,2326 8,0049 TRY/USD 6,8240 0,0080 0,8746 CNY/USD 7,1364 - 0,0140 0,1567

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