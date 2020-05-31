|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|37,84
|2,88
|- 30,49
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|35,49
|2,24
|- 26,28
|Золото (доллар/унция)
|1 751,70
|17,40
|233,60
|Индексы
|Dow-Jones
|25 383,11
|-17,53
|- 3 262,15
|S&P 500
|3 044,31
|14,58
|- 195,71
|Nasdaq
|9 489,87
|120,88
|483,25
|Nikkei
|21 877,89
|39,28
|- 1 797,18
|Dax
|11 586,85
|- 194,28
|- 1 750,26
|FTSE 100
|6 076,60
|- 142,19
|- 1 568,30
|CAC 40
|4 695,44
|- 75,95
|- 1 341,65
|Shanghai Composite
|2 852,35
|5,94
|- 180,98
|Bist 100
|105 520,50
|160,74
|- 8 163,10
|RTS
|1 219,76
|- 22,01
|- 329,64
|Валюта
|USD/EUR
|1,1101
|0,0006
|- 0,0097
|USD/GBP
|1,2343
|0,0004
|- 0,0770
|JPY/USD
|107,8300
|0,6300
|- 1,3300
|RUB/USD
|70,1424
|- 0,2326
|8,0049
|TRY/USD
|6,8240
|0,0080
|0,8746
|CNY/USD
|7,1364
|- 0,0140
|0,1567
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.05.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (31.05.2020)
https://report.az/storage/news/6dea5aaa3126ce7e12a11a4696284a18/98475991-7001-42a2-99ee-8f79cba05ad9_292.jpg
Эта новость также доступна на других языках:
Новости партнеров
Другие новости из категории
- Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.05.2020) 31 мая, 2020 / 10:21
- Компенсации по вкладам Atabank и Amrahbank будет выплачивать Kapitalbank 30 мая, 2020 / 16:42
- Бразилию во втором квартале ждет двузначное падение ВВП 30 мая, 2020 / 02:26
- Центробанк: Состояние страховых компаний в Азербайджане удовлетворительное 29 мая, 2020 / 14:54
- В Говсанском жилом комплексе стартует продажа квартир 29 мая, 2020 / 13:59
- Продажи сети магазинов класса люкс в США упали на 40% 29 мая, 2020 / 12:27
- Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.05.2020) 29 мая, 2020 / 10:01
- Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились 29 мая, 2020 / 03:45
- ВВП США впервые за 6 лет сократился на 5% 28 мая, 2020 / 19:30
- МВФ обнародовал прогноз по сокращению мировой экономики 28 мая, 2020 / 18:44