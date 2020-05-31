Наверх

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (31.05.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 37,84 2,88 - 30,49
Нефть WTI (доллар/баррель) 35,49 2,24 - 26,28
Золото (доллар/унция) 1 751,70 17,40 233,60
Индексы
Dow-Jones 25 383,11 -17,53 - 3 262,15
S&P 500 3 044,31 14,58 - 195,71
Nasdaq 9 489,87 120,88 483,25
Nikkei 21 877,89 39,28 - 1 797,18
Dax 11 586,85 - 194,28 - 1 750,26
FTSE 100 6 076,60 - 142,19 - 1 568,30
CAC 40 4 695,44 - 75,95 - 1 341,65
Shanghai Composite 2 852,35 5,94 - 180,98
Bist 100 105 520,50 160,74 - 8 163,10
RTS 1 219,76 - 22,01 - 329,64
Валюта
USD/EUR 1,1101 0,0006 - 0,0097
USD/GBP 1,2343 0,0004 - 0,0770
JPY/USD 107,8300 0,6300 - 1,3300
RUB/USD 70,1424 - 0,2326 8,0049
TRY/USD 6,8240 0,0080 0,8746
CNY/USD 7,1364 - 0,0140 0,1567

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!