|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|59,19
|0,07
|-9,14
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|53,22
|0,52
|-8,55
|Золото (доллар/унция)
|1 576,40
|-8,50
|58,30
|Индексы
|Dow-Jones
|28 859,44
|124,99
|214,18
|S&P 500
|3 283,66
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|Nasdaq
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|23,77
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|-459,13
|Dax
|13 157,12
|-187,88
|-179,99
|FTSE 100
|7 381,96
|-101,61
|-262,94
|CAC 40
|5 871,77
|-83,12
|-165,32
|Shanghai Composite
|2 976,53
|0,00
|-56,80
|Bist 100
|119 849,65
|160,15
|6 166,05
|RTS
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|-26,10
|-4,85
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|USD/EUR
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|-0,0174
|USD/GBP
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|JPY/USD
|109,0500
|0,1500
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|63,2747
|0,6224
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|TRY/USD
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|0,0151
|0,0303
|CNY/USD
|6,9109
|0,0000
|-0,0688
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.01.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (31.01.2020)
https://report.az/storage/news/3d6758a73cdecc35b9ee55afcc14bc8d/0e0e4aa2-88d5-4005-8870-eae01a1f05e7_292.jpg
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