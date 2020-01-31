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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.01.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (31.01.2020)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 59,19 0,07 -9,14
Нефть WTI (доллар/баррель) 53,22 0,52 -8,55
Золото (доллар/унция) 1 576,40 -8,50 58,30
Индексы
Dow-Jones 28 859,44 124,99 214,18
S&P 500 3 283,66 10,26 43,64
Nasdaq 9 298,93 23,77 292,31
Nikkei 23 215,94 284,63 -459,13
Dax 13 157,12 -187,88 -179,99
FTSE 100 7 381,96 -101,61 -262,94
CAC 40 5 871,77 -83,12 -165,32
Shanghai Composite 2 976,53 0,00 -56,80
Bist 100 119 849,65 160,15 6 166,05
RTS 1 544,55 -26,10 -4,85
Валюта
USD/EUR 1,1024 0,0008 -0,0174
USD/GBP 1,3096 0,0080 -0,0017
JPY/USD 109,0500 0,1500 -0,1100
RUB/USD 63,2747 0,6224 1,1372
TRY/USD 5,9797 0,0151 0,0303
CNY/USD 6,9109 0,0000 -0,0688
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