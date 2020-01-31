Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.01.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (31.01.2020)

31 января, 2020 09:35

https://report.az/storage/news/3d6758a73cdecc35b9ee55afcc14bc8d/0e0e4aa2-88d5-4005-8870-eae01a1f05e7_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 59,19 0,07 -9,14 Нефть WTI (доллар/баррель) 53,22 0,52 -8,55 Золото (доллар/унция) 1 576,40 -8,50 58,30 Индексы Dow-Jones 28 859,44 124,99 214,18 S&P 500 3 283,66 10,26 43,64 Nasdaq 9 298,93 23,77 292,31 Nikkei 23 215,94 284,63 -459,13 Dax 13 157,12 -187,88 -179,99 FTSE 100 7 381,96 -101,61 -262,94 CAC 40 5 871,77 -83,12 -165,32 Shanghai Composite 2 976,53 0,00 -56,80 Bist 100 119 849,65 160,15 6 166,05 RTS 1 544,55 -26,10 -4,85 Валюта USD/EUR 1,1024 0,0008 -0,0174 USD/GBP 1,3096 0,0080 -0,0017 JPY/USD 109,0500 0,1500 -0,1100 RUB/USD 63,2747 0,6224 1,1372 TRY/USD 5,9797 0,0151 0,0303 CNY/USD 6,9109 0,0000 -0,0688

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