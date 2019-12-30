Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.12.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (30.12.2019)

30 декабря, 2019 09:46

https://report.az/storage/news/aaa3a32470319ef8223c680f5b175143/dfb241dd-3011-4f35-9d10-f3bcabd15884_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 68,33 0,17 14,53 Нефть WTI (доллар/баррель) 61,77 0,05 16,36 Золото (доллар/унция) 1 518,10 0,00 236,80 Индексы Dow-Jones 28 645,26 0,00 5 317,80 S&P 500 3 240,02 0,00 733,17 Nasdaq 9 006,62 0,00 2 371,34 Nikkei 23 675,07 -162,65 3 660,30 Dax 13 337,11 0,00 2 778,15 FTSE 100 7 644,90 0,00 916,77 CAC 40 6 037,09 -0,30 1 306,40 Shanghai Composite 3 033,33 28,29 539,43 Bist 100 113 683,60 -0,01 22 413,12 RTS 1 549,40 0,00 480,68 Валюта USD/EUR 1,1198 0,0021 -0,0269 USD/GBP 1,3113 0,0035 0,0359 JPY/USD 109,1600 -0,2800 -0,5300 RUB/USD 62,1375 -0,0249 -7,2139 TRY/USD 5,9494 0,0000 0,6600 CNY/USD 6,9797 -0,0160 0,1012