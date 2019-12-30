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|0,00
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|Shanghai Composite
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|28,29
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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.12.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (30.12.2019)
https://report.az/storage/news/aaa3a32470319ef8223c680f5b175143/dfb241dd-3011-4f35-9d10-f3bcabd15884_292.jpg
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Kənan SadıqovАвтор новости