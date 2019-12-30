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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.12.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (30.12.2019)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 68,33 0,17 14,53
Нефть WTI (доллар/баррель) 61,77 0,05 16,36
Золото (доллар/унция) 1 518,10 0,00 236,80
Индексы
Dow-Jones 28 645,26 0,00 5 317,80
S&P 500 3 240,02 0,00 733,17
Nasdaq 9 006,62 0,00 2 371,34
Nikkei 23 675,07 -162,65 3 660,30
Dax 13 337,11 0,00 2 778,15
FTSE 100 7 644,90 0,00 916,77
CAC 40 6 037,09 -0,30 1 306,40
Shanghai Composite 3 033,33 28,29 539,43
Bist 100 113 683,60 -0,01 22 413,12
RTS 1 549,40 0,00 480,68
Валюта
USD/EUR 1,1198 0,0021 -0,0269
USD/GBP 1,3113 0,0035 0,0359
JPY/USD 109,1600 -0,2800 -0,5300
RUB/USD 62,1375 -0,0249 -7,2139
TRY/USD 5,9494 0,0000 0,6600
CNY/USD 6,9797 -0,0160 0,1012
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