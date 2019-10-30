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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.10.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (30.10.2019)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дняРазница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель)61,38-0,047,58
Нефть WTI (доллар/баррель)55,25-0,389,84
Золото (доллар/унция)1 490,80-3,50209,50
Индексы
Dow-Jones27 071,42-19,303 743,96
S&P 5003 036,89-2,53530,04
Nasdaq8 276,85-49,131 641,57
Nikkei22 872,89-83,322 858,12
Dax12 939,62-2,092 380,66
FTSE 1007 306,26-25,02578,13
CAC 405 740,149,571 009,45
Shanghai Composite2 941,25-26,80447,35
Bist 10099 838,300,008 567,82
RTS1 424,0512,13355,33
Валюта
USD/EUR1,11080,0013-0,0359
USD/GBP1,28620,00090,0108
JPY/USD108,8300-0,1500-0,8600
RUB/USD63,94830,1898-5,4031
TRY/USD5,75550,02340,4661
CNY/USD7,06510,00620,1866
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