Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.10.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (30.10.2019)

30 октября, 2019 09:30

https://report.az/storage/news/317cf70ae448dc17518b405422c974ef/6b0c5f0c-4de9-47e4-81ee-4d908e6dd152_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 61,38 -0,04 7,58 Нефть WTI (доллар/баррель) 55,25 -0,38 9,84 Золото (доллар/унция) 1 490,80 -3,50 209,50 Индексы Dow-Jones 27 071,42 -19,30 3 743,96 S&P 500 3 036,89 -2,53 530,04 Nasdaq 8 276,85 -49,13 1 641,57 Nikkei 22 872,89 -83,32 2 858,12 Dax 12 939,62 -2,09 2 380,66 FTSE 100 7 306,26 -25,02 578,13 CAC 40 5 740,14 9,57 1 009,45 Shanghai Composite 2 941,25 -26,80 447,35 Bist 100 99 838,30 0,00 8 567,82 RTS 1 424,05 12,13 355,33 Валюта USD/EUR 1,1108 0,0013 -0,0359 USD/GBP 1,2862 0,0009 0,0108 JPY/USD 108,8300 -0,1500 -0,8600 RUB/USD 63,9483 0,1898 -5,4031 TRY/USD 5,7555 0,0234 0,4661 CNY/USD 7,0651 0,0062 0,1866