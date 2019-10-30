|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|61,38
|-0,04
|7,58
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|55,25
|-0,38
|9,84
|Золото (доллар/унция)
|1 490,80
|-3,50
|209,50
|Индексы
|Dow-Jones
|27 071,42
|-19,30
|3 743,96
|S&P 500
|3 036,89
|-2,53
|530,04
|Nasdaq
|8 276,85
|-49,13
|1 641,57
|Nikkei
|22 872,89
|-83,32
|2 858,12
|Dax
|12 939,62
|-2,09
|2 380,66
|FTSE 100
|7 306,26
|-25,02
|578,13
|CAC 40
|5 740,14
|9,57
|1 009,45
|Shanghai Composite
|2 941,25
|-26,80
|447,35
|Bist 100
|99 838,30
|0,00
|8 567,82
|RTS
|1 424,05
|12,13
|355,33
|Валюта
|USD/EUR
|1,1108
|0,0013
|-0,0359
|USD/GBP
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|0,0108
|JPY/USD
|108,8300
|-0,1500
|-0,8600
|RUB/USD
|63,9483
|0,1898
|-5,4031
|TRY/USD
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|7,0651
|0,0062
|0,1866
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.10.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (30.10.2019)
https://report.az/storage/news/317cf70ae448dc17518b405422c974ef/6b0c5f0c-4de9-47e4-81ee-4d908e6dd152_292.jpg
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Tural İbadlıАвтор новости