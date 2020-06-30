Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (30.06.2020)

30 июня, 2020 09:31

https://report.az/storage/news/8696a28e0c53faf99581b665078dbf32/dd046c93-5987-4a8e-8d41-76bc66cd3247_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 41,05 0,37 - 27,28 Нефть WTI (доллар/баррель) 38,64 0,25 - 23,13 Золото (доллар/унция) 1 781,2 - 3,6 263,1 Индексы Dow-Jones 25 595,8 580,25 - 3 049,46 S&P 500 3 053,24 44,19 - 186,78 Nasdaq 9 874,15 116,93 867,53 Nikkei 21 995,04 - 517,04 - 1 680,03 Dax 12 232,12 142,73 - 1 104,99 FTSE 100 6 225,77 66,47 - 1 419,13 CAC 40 4 945,46 35,82 - 1 091,63 Shanghai Composite 2 961,52 - 18,03 - 71,81 Bist 100 115 923,52 1 255,11 2 239,92 RTS 1 239,81 0,22 - 309,59 Валюта USD/EUR 1,1242 0,0019 0,0044 USD/GBP 1,2298 - 0,0093 - 0,0815 JPY/USD 107,73 0,82 - 1,43 RUB/USD 70,077 0,4102 7,9395 TRY/USD 6,8549 - 0,0003 0,9055 CNY/USD 7,0811 0,0029 0,1014

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