|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|41,05
|0,37
|- 27,28
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|38,64
|0,25
|- 23,13
|Золото (доллар/унция)
|1 781,2
|- 3,6
|263,1
|Индексы
|Dow-Jones
|25 595,8
|580,25
|- 3 049,46
|S&P 500
|3 053,24
|44,19
|- 186,78
|Nasdaq
|9 874,15
|116,93
|867,53
|Nikkei
|21 995,04
|- 517,04
|- 1 680,03
|Dax
|12 232,12
|142,73
|- 1 104,99
|FTSE 100
|6 225,77
|66,47
|- 1 419,13
|CAC 40
|4 945,46
|35,82
|- 1 091,63
|Shanghai Composite
|2 961,52
|- 18,03
|- 71,81
|Bist 100
|115 923,52
|1 255,11
|2 239,92
|RTS
|1 239,81
|0,22
|- 309,59
|Валюта
|USD/EUR
|1,1242
|0,0019
|0,0044
|USD/GBP
|1,2298
|- 0,0093
|- 0,0815
|JPY/USD
|107,73
|0,82
|- 1,43
|RUB/USD
|70,077
|0,4102
|7,9395
|TRY/USD
|6,8549
|- 0,0003
|0,9055
|CNY/USD
|7,0811
|0,0029
|0,1014
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.06.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (30.06.2020)
https://report.az/storage/news/8696a28e0c53faf99581b665078dbf32/dd046c93-5987-4a8e-8d41-76bc66cd3247_292.jpg
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