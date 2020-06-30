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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (30.06.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 41,05 0,37 - 27,28
Нефть WTI (доллар/баррель) 38,64 0,25 - 23,13
Золото (доллар/унция) 1 781,2 - 3,6 263,1
Индексы
Dow-Jones 25 595,8 580,25 - 3 049,46
S&P 500 3 053,24 44,19 - 186,78
Nasdaq 9 874,15 116,93 867,53
Nikkei 21 995,04 - 517,04 - 1 680,03
Dax 12 232,12 142,73 - 1 104,99
FTSE 100 6 225,77 66,47 - 1 419,13
CAC 40 4 945,46 35,82 - 1 091,63
Shanghai Composite 2 961,52 - 18,03 - 71,81
Bist 100 115 923,52 1 255,11 2 239,92
RTS 1 239,81 0,22 - 309,59
Валюта
USD/EUR 1,1242 0,0019 0,0044
USD/GBP 1,2298 - 0,0093 - 0,0815
JPY/USD 107,73 0,82 - 1,43
RUB/USD 70,077 0,4102 7,9395
TRY/USD 6,8549 - 0,0003 0,9055
CNY/USD 7,0811 0,0029 0,1014
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