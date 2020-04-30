Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.04.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (30.04.2020)

30 апреля, 2020 09:50

https://report.az/storage/news/477b8a88bbd2598436c99c6e9d97a6e7/cfd1ca6a-bdd8-4760-bc19-a311ab601f92_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 22,54 1,46 -45,79 Нефть WTI (доллар/баррель) 15,06 1,34 -46,71 Золото (доллар/унция) 1713,4 -12 195,3 Индексы Dow-Jones 24633,86 532,31 -4011,4 S&P 500 2939,51 76,12 -300,51 Nasdaq 8914,71 306,98 -91,91 Nikkei 19771,19 0 -3903,88 Dax 11107,74 312,11 -2229,37 FTSE 100 6115,25 156,75 -1529,65 CAC 40 4671,11 101,32 -1365,98 Shanghai Composite 2822,44 -0,03 -210,89 Bist 100 101648,68 941,2 -12034,92 RTS 1144,64 35,04 -404,76 Валюта USD/EUR 1,0873 0,0053 -0,0325 USD/GBP 1,2453 -12424,7547 -0,066 JPY/USD 106,68 -0,19 -2,48 RUB/USD 73,0345 -1,12 10,897 TRY/USD 6,952 -0,0348 1,0026 CNY/USD 7,0767 -0,0029 0,097

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Поделиться:

Новости партнеров