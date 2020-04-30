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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.04.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (30.04.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 22,54 1,46 -45,79
Нефть WTI (доллар/баррель) 15,06 1,34 -46,71
Золото (доллар/унция) 1713,4 -12 195,3
Индексы
Dow-Jones 24633,86 532,31 -4011,4
S&P 500 2939,51 76,12 -300,51
Nasdaq 8914,71 306,98 -91,91
Nikkei 19771,19 0 -3903,88
Dax 11107,74 312,11 -2229,37
FTSE 100 6115,25 156,75 -1529,65
CAC 40 4671,11 101,32 -1365,98
Shanghai Composite 2822,44 -0,03 -210,89
Bist 100 101648,68 941,2 -12034,92
RTS 1144,64 35,04 -404,76
Валюта
USD/EUR 1,0873 0,0053 -0,0325
USD/GBP 1,2453 -12424,7547 -0,066
JPY/USD 106,68 -0,19 -2,48
RUB/USD 73,0345 -1,12 10,897
TRY/USD 6,952 -0,0348 1,0026
CNY/USD 7,0767 -0,0029 0,097
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