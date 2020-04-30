|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|22,54
|1,46
|-45,79
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|15,06
|1,34
|-46,71
|Золото (доллар/унция)
|1713,4
|-12
|195,3
|Индексы
|Dow-Jones
|24633,86
|532,31
|-4011,4
|S&P 500
|2939,51
|76,12
|-300,51
|Nasdaq
|8914,71
|306,98
|-91,91
|Nikkei
|19771,19
|0
|-3903,88
|Dax
|11107,74
|312,11
|-2229,37
|FTSE 100
|6115,25
|156,75
|-1529,65
|CAC 40
|4671,11
|101,32
|-1365,98
|Shanghai Composite
|2822,44
|-0,03
|-210,89
|Bist 100
|101648,68
|941,2
|-12034,92
|RTS
|1144,64
|35,04
|-404,76
|Валюта
|USD/EUR
|1,0873
|0,0053
|-0,0325
|USD/GBP
|1,2453
|-12424,7547
|-0,066
|JPY/USD
|106,68
|-0,19
|-2,48
|RUB/USD
|73,0345
|-1,12
|10,897
|TRY/USD
|6,952
|-0,0348
|1,0026
|CNY/USD
|7,0767
|-0,0029
|0,097
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.04.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (30.04.2020)
https://report.az/storage/news/477b8a88bbd2598436c99c6e9d97a6e7/cfd1ca6a-bdd8-4760-bc19-a311ab601f92_292.jpg
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