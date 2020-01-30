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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.01.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (30.01.2020)
Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (30.01.2020)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 59,12 -1,20 -9,21
Нефть WTI (доллар/баррель) 52,70 -1,49 -9,07
Золото (доллар/унция) 1 584,90 14,20 66,80
Индексы
Dow-Jones 28 734,45 11,60 89,19
S&P 500 3 273,40 -2,84 33,38
Nasdaq 9 275,16 5,48 268,54
Nikkei 22 931,31 -424,70 -743,76
Dax 13 345,00 21,31 7,89
FTSE 100 7 483,57 2,88 -161,33
CAC 40 5 954,89 29,07 -82,20
Shanghai Composite 2 976,53 0,00 -56,80
Bist 100 119 689,50 -112,13 6 005,90
RTS 1 570,65 -1,58 21,25
Валюта
USD/EUR 1,1016 0,0003 -0,0182
USD/GBP 1,3016 -0,0003 -0,0097
JPY/USD 108,9000 -0,2800 -0,2600
RUB/USD 62,6523 0,4215 0,5148
TRY/USD 5,9646 0,0229 0,0152
CNY/USD 6,9109 0,0000 -0,0688
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