Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.01.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (30.01.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (30.01.2020)

30 января, 2020 09:22

https://report.az/storage/news/e529ee8afb7f2211ed97df5763924160/eff33ac1-8a21-4c4f-bdd1-661e2be47b53_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 59,12 -1,20 -9,21 Нефть WTI (доллар/баррель) 52,70 -1,49 -9,07 Золото (доллар/унция) 1 584,90 14,20 66,80 Индексы Dow-Jones 28 734,45 11,60 89,19 S&P 500 3 273,40 -2,84 33,38 Nasdaq 9 275,16 5,48 268,54 Nikkei 22 931,31 -424,70 -743,76 Dax 13 345,00 21,31 7,89 FTSE 100 7 483,57 2,88 -161,33 CAC 40 5 954,89 29,07 -82,20 Shanghai Composite 2 976,53 0,00 -56,80 Bist 100 119 689,50 -112,13 6 005,90 RTS 1 570,65 -1,58 21,25 Валюта USD/EUR 1,1016 0,0003 -0,0182 USD/GBP 1,3016 -0,0003 -0,0097 JPY/USD 108,9000 -0,2800 -0,2600 RUB/USD 62,6523 0,4215 0,5148 TRY/USD 5,9646 0,0229 0,0152 CNY/USD 6,9109 0,0000 -0,0688

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