|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|59,12
|-1,20
|-9,21
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|52,70
|-1,49
|-9,07
|Золото (доллар/унция)
|1 584,90
|14,20
|66,80
|Индексы
|Dow-Jones
|28 734,45
|11,60
|89,19
|S&P 500
|3 273,40
|-2,84
|33,38
|Nasdaq
|9 275,16
|5,48
|268,54
|Nikkei
|22 931,31
|-424,70
|-743,76
|Dax
|13 345,00
|21,31
|7,89
|FTSE 100
|7 483,57
|2,88
|-161,33
|CAC 40
|5 954,89
|29,07
|-82,20
|Shanghai Composite
|2 976,53
|0,00
|-56,80
|Bist 100
|119 689,50
|-112,13
|6 005,90
|RTS
|1 570,65
|-1,58
|21,25
|Валюта
|USD/EUR
|1,1016
|0,0003
|-0,0182
|USD/GBP
|1,3016
|-0,0003
|-0,0097
|JPY/USD
|108,9000
|-0,2800
|-0,2600
|RUB/USD
|62,6523
|0,4215
|0,5148
|TRY/USD
|5,9646
|0,0229
|0,0152
|CNY/USD
|6,9109
|0,0000
|-0,0688
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.01.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (30.01.2020) Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (30.01.2020)
https://report.az/storage/news/e529ee8afb7f2211ed97df5763924160/eff33ac1-8a21-4c4f-bdd1-661e2be47b53_292.jpg
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