Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (29.05.2020)

29 мая, 2020 10:01

https://report.az/storage/news/b707e966b5efa1cd42026ed750187d58/291ececc-d2e1-4832-8cd1-391bc638d338_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 34,96 1,07 -33,37 Нефть WTI (доллар/баррель) 33,25 1,66 -28,52 Золото (доллар/унция) 1 734,30 5,40 216,20 Индексы Dow-Jones 25 400,64 -147,63 -3 244,62 S&P 500 3 029,73 -6,40 -210,29 Nasdaq 9 368,99 -43,37 362,37 Nikkei 21 838,61 162,29 -1 836,46 Dax 11 781,13 123,44 -1 555,98 FTSE 100 6 218,79 74,54 -1 426,11 CAC 40 4 771,39 82,65 -1 265,70 Shanghai Composite 2 846,41 19,50 -186,92 Bist 100 105 359,76 406,26 -8 323,84 RTS 1 241,77 29,57 -307,63 Валюта USD/EUR 1,1095 0,0086 -0,0103 USD/GBP 1,2339 0,0085 -0,0774 JPY/USD 107,2000 -0,6200 -1,9600 RUB/USD 70,3750 -0,6205 8,2375 TRY/USD 6,8160 0,0324 0,8666 CNY/USD 7,1504 -0,0158 0,1707

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Эта новость также доступна на других языках: Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (29.05.2020)

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