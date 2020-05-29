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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (29.05.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 34,96 1,07 -33,37
Нефть WTI (доллар/баррель) 33,25 1,66 -28,52
Золото (доллар/унция) 1 734,30 5,40 216,20
Индексы
Dow-Jones 25 400,64 -147,63 -3 244,62
S&P 500 3 029,73 -6,40 -210,29
Nasdaq 9 368,99 -43,37 362,37
Nikkei 21 838,61 162,29 -1 836,46
Dax 11 781,13 123,44 -1 555,98
FTSE 100 6 218,79 74,54 -1 426,11
CAC 40 4 771,39 82,65 -1 265,70
Shanghai Composite 2 846,41 19,50 -186,92
Bist 100 105 359,76 406,26 -8 323,84
RTS 1 241,77 29,57 -307,63
Валюта
USD/EUR 1,1095 0,0086 -0,0103
USD/GBP 1,2339 0,0085 -0,0774
JPY/USD 107,2000 -0,6200 -1,9600
RUB/USD 70,3750 -0,6205 8,2375
TRY/USD 6,8160 0,0324 0,8666
CNY/USD 7,1504 -0,0158 0,1707
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