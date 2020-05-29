|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|34,96
|1,07
|-33,37
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|33,25
|1,66
|-28,52
|Золото (доллар/унция)
|1 734,30
|5,40
|216,20
|Индексы
|Dow-Jones
|25 400,64
|-147,63
|-3 244,62
|S&P 500
|3 029,73
|-6,40
|-210,29
|Nasdaq
|9 368,99
|-43,37
|362,37
|Nikkei
|21 838,61
|162,29
|-1 836,46
|Dax
|11 781,13
|123,44
|-1 555,98
|FTSE 100
|6 218,79
|74,54
|-1 426,11
|CAC 40
|4 771,39
|82,65
|-1 265,70
|Shanghai Composite
|2 846,41
|19,50
|-186,92
|Bist 100
|105 359,76
|406,26
|-8 323,84
|RTS
|1 241,77
|29,57
|-307,63
|Валюта
|USD/EUR
|1,1095
|0,0086
|-0,0103
|USD/GBP
|1,2339
|0,0085
|-0,0774
|JPY/USD
|107,2000
|-0,6200
|-1,9600
|RUB/USD
|70,3750
|-0,6205
|8,2375
|TRY/USD
|6,8160
|0,0324
|0,8666
|CNY/USD
|7,1504
|-0,0158
|0,1707
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.05.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (29.05.2020)
https://report.az/storage/news/b707e966b5efa1cd42026ed750187d58/291ececc-d2e1-4832-8cd1-391bc638d338_292.jpg
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