|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|50,52
|- 0,49
|- 17,81
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|44,91
|- 0,98
|- 16,86
|Золото (доллар/унция)
|1 587,3
|- 51,2
|69,2
|Индексы
|Dow-Jones
|25 409,36
|- 357,28
|- 3 235,9
|S&P 500
|2 954,22
|- 24,54
|- 285,8
|Nasdaq
|8 567,37
|0,89
|- 439,25
|Nikkei
|21 142,96
|59,24
|- 2 532,11
|Dax
|11 890,35
|- 477,11
|- 1 446,76
|FTSE 100
|6 580,61
|- 215,79
|- 1 064,29
|CAC 40
|5 309,9
|- 185,7
|- 727,19
|Shanghai Composite
|2 880,3
|- 10,26
|- 153,03
|Bist 100
|105 870,52
|- 4 547,85
|- 7 813,08
|RTS
|1 299,69
|- 86,51
|- 249,71
|Валюта
|USD/EUR
|1,0999
|0,0006
|- 0,0199
|USD/GBP
|1,2853
|- 0,0027
|- 0,026
|JPY/USD
|118,99
|9,92
|9,83
|RUB/USD
|67,0822
|0,1523
|4,9447
|TRY/USD
|6,238
|0,0188
|0,2886
|CNY/USD
|6,992
|- 0,0187
|0,0123
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.02.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (29.02.2020)
https://report.az/storage/news/18e59c4e41927acfce87260778f86bf4/e11cf96d-742d-489e-b2f0-6e912ca4f59c_292.jpg
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