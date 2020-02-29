Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.02.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (29.02.2020)

29 февраля, 2020 10:18

https://report.az/storage/news/18e59c4e41927acfce87260778f86bf4/e11cf96d-742d-489e-b2f0-6e912ca4f59c_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 50,52 - 0,49 - 17,81 Нефть WTI (доллар/баррель) 44,91 - 0,98 - 16,86 Золото (доллар/унция) 1 587,3 - 51,2 69,2 Индексы Dow-Jones 25 409,36 - 357,28 - 3 235,9 S&P 500 2 954,22 - 24,54 - 285,8 Nasdaq 8 567,37 0,89 - 439,25 Nikkei 21 142,96 59,24 - 2 532,11 Dax 11 890,35 - 477,11 - 1 446,76 FTSE 100 6 580,61 - 215,79 - 1 064,29 CAC 40 5 309,9 - 185,7 - 727,19 Shanghai Composite 2 880,3 - 10,26 - 153,03 Bist 100 105 870,52 - 4 547,85 - 7 813,08 RTS 1 299,69 - 86,51 - 249,71 Валюта USD/EUR 1,0999 0,0006 - 0,0199 USD/GBP 1,2853 - 0,0027 - 0,026 JPY/USD 118,99 9,92 9,83 RUB/USD 67,0822 0,1523 4,9447 TRY/USD 6,238 0,0188 0,2886 CNY/USD 6,992 - 0,0187 0,0123

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