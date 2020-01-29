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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.01.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (29.01.2020)
Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (29.01.2020)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 60,32 1,34 -8,01
Нефть WTI (доллар/баррель) 54,19 1,32 -7,58
Золото (доллар/унция) 1 570,70 -14,50 52,60
Индексы
Dow-Jones 28 722,85 187,05 77,59
S&P 500 3 276,24 32,61 36,22
Nasdaq 9 269,68 130,37 263,06
Nikkei 23 356,01 220,45 -319,06
Dax 13 323,69 118,92 -13,42
FTSE 100 7 480,69 68,64 -164,21
CAC 40 5 925,82 62,80 -111,27
Shanghai Composite 2 976,53 0,00 -56,80
Bist 100 119 801,63 -348,06 6 118,03
RTS 1 572,23 30,33 22,83
Валюта
USD/EUR 1,1013 -0,0009 -0,0185
USD/GBP 1,3019 -0,0039 -0,0094
JPY/USD 109,1800 0,1900 0,0200
RUB/USD 62,2308 -0,7141 0,0933
TRY/USD 5,9417 -0,0024 -0,0077
CNY/USD 6,9109 0,0000 -0,0688
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