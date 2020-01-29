Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.01.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (29.01.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (29.01.2020)

29 января, 2020 09:22

https://report.az/storage/news/90d3912e13d5ae3157f1f15f914a50f7/14dc0539-0b2d-4aad-8dac-3fedb8bbf4ba_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 60,32 1,34 -8,01 Нефть WTI (доллар/баррель) 54,19 1,32 -7,58 Золото (доллар/унция) 1 570,70 -14,50 52,60 Индексы Dow-Jones 28 722,85 187,05 77,59 S&P 500 3 276,24 32,61 36,22 Nasdaq 9 269,68 130,37 263,06 Nikkei 23 356,01 220,45 -319,06 Dax 13 323,69 118,92 -13,42 FTSE 100 7 480,69 68,64 -164,21 CAC 40 5 925,82 62,80 -111,27 Shanghai Composite 2 976,53 0,00 -56,80 Bist 100 119 801,63 -348,06 6 118,03 RTS 1 572,23 30,33 22,83 Валюта USD/EUR 1,1013 -0,0009 -0,0185 USD/GBP 1,3019 -0,0039 -0,0094 JPY/USD 109,1800 0,1900 0,0200 RUB/USD 62,2308 -0,7141 0,0933 TRY/USD 5,9417 -0,0024 -0,0077 CNY/USD 6,9109 0,0000 -0,0688

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