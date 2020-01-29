|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|60,32
|1,34
|-8,01
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|54,19
|1,32
|-7,58
|Золото (доллар/унция)
|1 570,70
|-14,50
|52,60
|Индексы
|Dow-Jones
|28 722,85
|187,05
|77,59
|S&P 500
|3 276,24
|32,61
|36,22
|Nasdaq
|9 269,68
|130,37
|263,06
|Nikkei
|23 356,01
|220,45
|-319,06
|Dax
|13 323,69
|118,92
|-13,42
|FTSE 100
|7 480,69
|68,64
|-164,21
|CAC 40
|5 925,82
|62,80
|-111,27
|Shanghai Composite
|2 976,53
|0,00
|-56,80
|Bist 100
|119 801,63
|-348,06
|6 118,03
|RTS
|1 572,23
|30,33
|22,83
|Валюта
|USD/EUR
|1,1013
|-0,0009
|-0,0185
|USD/GBP
|1,3019
|-0,0039
|-0,0094
|JPY/USD
|109,1800
|0,1900
|0,0200
|RUB/USD
|62,2308
|-0,7141
|0,0933
|TRY/USD
|5,9417
|-0,0024
|-0,0077
|CNY/USD
|6,9109
|0,0000
|-0,0688
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.01.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (29.01.2020) Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (29.01.2020)
https://report.az/storage/news/90d3912e13d5ae3157f1f15f914a50f7/14dc0539-0b2d-4aad-8dac-3fedb8bbf4ba_292.jpg
Эта новость также доступна на других языках:
Другие новости из категории
- JP Morgan: Глобальные эпидемии создают отличные возможности на международных рынках 28 января, 2020 / 17:55
- В ЦБА созданы четыре новых департамента 28 января, 2020 / 17:16
- Куда инвестировать в случае понижения ставок по банковским вкладам в Азербайджане? 28 января, 2020 / 16:23
- Казахстан выпустил в обращение монеты номиналом 200 тенге 28 января, 2020 / 10:18
- Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.01.2020) 28 января, 2020 / 09:26
- В ЦБА назначен еще один гендиректор 27 января, 2020 / 17:58
- В руководстве Yelo Bank новое назначение 27 января, 2020 / 13:39
- S&P: Новые налоговые меры и оптимизация управления ненефтяными доходами в Азербайджане способствуют росту госдоходов 27 января, 2020 / 13:20
- S&P: Сильные фискальные и внешнеэкономические показатели оказывают положительное влияние на рейтинги Азербайджана 27 января, 2020 / 11:12
- Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2020) 27 января, 2020 / 10:03