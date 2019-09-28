Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.09.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (28.09.2019)

28 сентября, 2019 09:46

https://report.az/storage/news/df0955c1888d36926744fe67ccf1c623/a4af68ff-fb9a-4772-989d-acfaf9aee9f9_292.jpg Последняя цена Разница с ценой закрытия предыдущего дня

Разница с началом года

Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 61,74 - 0,86 7,94 Нефть WTI (доллар/баррель) 56,03 - 0,53 10,62 Золото (доллар/унция) 1 503,30 - 11,90 222,00 Индексы Dow-Jones 26 820,25 - 70,87 3 492,79 S&P 500 2 961,79 - 15,83 454,94 Nasdaq 7 939,63 - 91,03 1 304,35 Nikkei 22 048,24 0,00 2 033,47 Dax 12 380,94 92,40 1 821,98 FTSE 100 7 426,21 75,13 698,08 CAC 40 INDEX 5 640,58 20,01 909,89 Shanghai Composite 2 929,09 0,00 435,19 Bist 100 102 063,76 123,42 10 793,28 RTS 1 354,01 - 5,58 285,29 Валюта USD/EUR 1,0940 0,0019 - 0,0527 USD/GBP 1,2322 - 0,0027 - 0,0432 JPY/USD 107,92 0,0900 - 1,7700 RUB/USD 64,4211 0,1756 - 4,9303 TRY/USD 5,6726 0,0062 0,3832 CNY/USD 7,1325 -0,0098 0,2540