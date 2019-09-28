|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|61,74
|- 0,86
|7,94
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|56,03
|- 0,53
|10,62
Золото (доллар/унция)
|1 503,30
|- 11,90
|222,00
|Индексы
|Dow-Jones
|26 820,25
|- 70,87
|3 492,79
|S&P 500
|2 961,79
|- 15,83
|454,94
|Nasdaq
|7 939,63
|- 91,03
|1 304,35
|Nikkei
|22 048,24
|0,00
|2 033,47
|Dax
|12 380,94
|92,40
|1 821,98
|FTSE 100
|7 426,21
|75,13
|698,08
|CAC 40 INDEX
|5 640,58
|20,01
|909,89
|Shanghai Composite
|2 929,09
|0,00
|435,19
|Bist 100
|102 063,76
|123,42
|10 793,28
|RTS
|1 354,01
|- 5,58
|285,29
|Валюта
|USD/EUR
|1,0940
|0,0019
|- 0,0527
|USD/GBP
|1,2322
|- 0,0027
|- 0,0432
|JPY/USD
|107,92
|0,0900
|- 1,7700
|RUB/USD
|64,4211
|0,1756
|- 4,9303
|TRY/USD
|5,6726
|0,0062
|0,3832
|CNY/USD
|7,1325
|-0,0098
|0,2540
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.09.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (28.09.2019)
https://report.az/storage/news/df0955c1888d36926744fe67ccf1c623/a4af68ff-fb9a-4772-989d-acfaf9aee9f9_292.jpg
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Tural İbadlıАвтор новости