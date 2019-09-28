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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.09.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (28.09.2019)
 Последняя цена   Разница с ценой закрытия предыдущего дня
Разница с началом года
Товар   
Нефть Brent (доллар/баррель)61,74- 0,867,94
Нефть WTI (доллар/баррель)56,03- 0,5310,62

Золото (доллар/унция)

1 503,30- 11,90222,00
Индексы   
Dow-Jones26 820,25- 70,873 492,79
S&P 5002 961,79- 15,83454,94
Nasdaq7 939,63- 91,031 304,35
Nikkei22 048,240,002 033,47
Dax12 380,9492,401 821,98
FTSE 1007 426,2175,13698,08
CAC 40 INDEX5 640,5820,01909,89
Shanghai Composite2 929,090,00435,19
Bist 100102 063,76123,4210 793,28
RTS1 354,01- 5,58285,29
Валюта   
USD/EUR1,09400,0019- 0,0527
USD/GBP1,2322- 0,0027- 0,0432
JPY/USD107,920,0900- 1,7700
RUB/USD64,42110,1756- 4,9303
TRY/USD5,67260,00620,3832
CNY/USD7,1325-0,00980,2540
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