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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.03.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (28.03.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 24,93 -1,41 -43,40
Нефть WTI (доллар/баррель) 21,51 -1,09 -40,26
Золото (доллар/унция) 1 654,10 -6,20 136,00
Индексы
Dow-Jones 21 636,78 -915,39 -7 008,48
S&P 500 2 541,47 -88,60 -698,55
Nasdaq 7 502,38 -295,16 -1 504,24
Nikkei 19 389,43 724,83 -4 285,64
Dax 9 632,52 -368,44 -3 704,59
FTSE 100 5 510,33 -305,40 -2 134,57
CAC 40 4 351,49 -192,09 -1 685,60
Shanghai Composite 2 772,20 7,29 -261,13
Bist 100 88 125,04 -3 402,55 -25 558,56
RTS 955,34 -61,69 -594,06
Валюта
USD/EUR 1,1141 0,0109 -0,0057
USD/GBP 1,2460 0,0257 -0,0653
JPY/USD 107,9400 -1,6400 -1,2200
RUB/USD 78,9202 1,5004 16,7827
TRY/USD 6,4542 0,0559 0,5048
CNY/USD 7,0960 0,0233 0,1163
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