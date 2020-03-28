Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.03.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (28.03.2020)

28 марта, 2020 09:39

https://report.az/storage/news/380842db345c933c876d6d9c41a3ed27/0e96c12e-0032-445c-a507-fde9c7e1f4c8_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 24,93 -1,41 -43,40 Нефть WTI (доллар/баррель) 21,51 -1,09 -40,26 Золото (доллар/унция) 1 654,10 -6,20 136,00 Индексы Dow-Jones 21 636,78 -915,39 -7 008,48 S&P 500 2 541,47 -88,60 -698,55 Nasdaq 7 502,38 -295,16 -1 504,24 Nikkei 19 389,43 724,83 -4 285,64 Dax 9 632,52 -368,44 -3 704,59 FTSE 100 5 510,33 -305,40 -2 134,57 CAC 40 4 351,49 -192,09 -1 685,60 Shanghai Composite 2 772,20 7,29 -261,13 Bist 100 88 125,04 -3 402,55 -25 558,56 RTS 955,34 -61,69 -594,06 Валюта USD/EUR 1,1141 0,0109 -0,0057 USD/GBP 1,2460 0,0257 -0,0653 JPY/USD 107,9400 -1,6400 -1,2200 RUB/USD 78,9202 1,5004 16,7827 TRY/USD 6,4542 0,0559 0,5048 CNY/USD 7,0960 0,0233 0,1163

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