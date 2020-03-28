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|-2 134,57
|CAC 40
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|-192,09
|-1 685,60
|Shanghai Composite
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|-25 558,56
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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.03.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (28.03.2020)
https://report.az/storage/news/380842db345c933c876d6d9c41a3ed27/0e96c12e-0032-445c-a507-fde9c7e1f4c8_292.jpg
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