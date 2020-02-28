|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|51,01
|-1,81
|-17,32
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|45,89
|-2,22
|-15,88
|Золото (доллар/унция)
|1 638,50
|-12,70
|120,40
|Индексы
|Dow-Jones
|25 766,64
|-1 190,95
|-2 878,62
|S&P 500
|2 978,76
|-137,63
|-261,26
|Nasdaq
|8 566,48
|-414,29
|-440,14
|Nikkei
|21 083,72
|-910,88
|-2 591,35
|Dax
|12 367,46
|-407,42
|-969,65
|FTSE 100
|6 796,40
|-246,07
|-848,50
|CAC 40
|5 495,60
|-188,95
|-541,49
|Shanghai Composite
|2 890,56
|-114,43
|-142,77
|Bist 100
|110 418,37
|-4 752,90
|-3 265,23
|RTS
|1 386,20
|-75,02
|-163,20
|Валюта
|USD/EUR
|1,0993
|0,0087
|-0,0205
|USD/GBP
|1,2880
|-0,0041
|-0,0233
|JPY/USD
|109,0700
|-1,1800
|-0,0900
|RUB/USD
|66,9299
|1,4399
|4,7924
|TRY/USD
|6,2192
|0,0587
|0,2698
|CNY/USD
|7,0107
|-0,0074
|0,0310
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.02.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (28.02.2020)
https://report.az/storage/news/7d493253f6023594d5239d104e3e66f8/e473d52d-ae45-4956-aa02-1d27629494ee_292.jpg
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