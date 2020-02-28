Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.02.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (28.02.2020)

28 февраля, 2020 09:28

https://report.az/storage/news/7d493253f6023594d5239d104e3e66f8/e473d52d-ae45-4956-aa02-1d27629494ee_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 51,01 -1,81 -17,32 Нефть WTI (доллар/баррель) 45,89 -2,22 -15,88 Золото (доллар/унция) 1 638,50 -12,70 120,40 Индексы Dow-Jones 25 766,64 -1 190,95 -2 878,62 S&P 500 2 978,76 -137,63 -261,26 Nasdaq 8 566,48 -414,29 -440,14 Nikkei 21 083,72 -910,88 -2 591,35 Dax 12 367,46 -407,42 -969,65 FTSE 100 6 796,40 -246,07 -848,50 CAC 40 5 495,60 -188,95 -541,49 Shanghai Composite 2 890,56 -114,43 -142,77 Bist 100 110 418,37 -4 752,90 -3 265,23 RTS 1 386,20 -75,02 -163,20 Валюта USD/EUR 1,0993 0,0087 -0,0205 USD/GBP 1,2880 -0,0041 -0,0233 JPY/USD 109,0700 -1,1800 -0,0900 RUB/USD 66,9299 1,4399 4,7924 TRY/USD 6,2192 0,0587 0,2698 CNY/USD 7,0107 -0,0074 0,0310

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