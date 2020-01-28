|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
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|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|58,98
|-1,71
|-9,35
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|52,87
|-1,32
|-8,90
|Золото (доллар/унция)
|1 585,20
|7,00
|67,10
|Индексы
|Dow-Jones
|28 535,80
|-453,93
|-109,46
|S&P 500
|3 243,63
|-51,84
|3,61
|Nasdaq
|9 139,31
|-175,60
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|-539,51
|Dax
|13 204,77
|-371,91
|-132,34
|FTSE 100
|7 412,05
|-173,93
|-232,85
|CAC 40
|5 863,02
|-161,24
|-174,07
|Shanghai Composite
|2 976,53
|0,00
|-56,80
|Bist 100
|120 149,69
|-1 992,06
|6 466,09
|RTS
|1 541,90
|-57,92
|-7,50
|Валюта
|USD/EUR
|1,1022
|-0,0003
|-0,0176
|USD/GBP
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|-0,0055
|JPY/USD
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|-0,2900
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|TRY/USD
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|0,0000
|-0,0688
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.01.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (28.01.2020)
https://report.az/storage/news/d2e36402a515071ec80fac386745ab2f/eb15e771-6544-42dd-9158-1bace1049808_292.jpg
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