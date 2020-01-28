Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.01.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (28.01.2020)

28 января, 2020 09:26

https://report.az/storage/news/d2e36402a515071ec80fac386745ab2f/eb15e771-6544-42dd-9158-1bace1049808_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 58,98 -1,71 -9,35 Нефть WTI (доллар/баррель) 52,87 -1,32 -8,90 Золото (доллар/унция) 1 585,20 7,00 67,10 Индексы Dow-Jones 28 535,80 -453,93 -109,46 S&P 500 3 243,63 -51,84 3,61 Nasdaq 9 139,31 -175,60 132,69 Nikkei 23 135,56 -691,62 -539,51 Dax 13 204,77 -371,91 -132,34 FTSE 100 7 412,05 -173,93 -232,85 CAC 40 5 863,02 -161,24 -174,07 Shanghai Composite 2 976,53 0,00 -56,80 Bist 100 120 149,69 -1 992,06 6 466,09 RTS 1 541,90 -57,92 -7,50 Валюта USD/EUR 1,1022 -0,0003 -0,0176 USD/GBP 1,3058 -0,0015 -0,0055 JPY/USD 108,9900 -0,2900 -0,1700 RUB/USD 62,9449 0,7801 0,8074 TRY/USD 5,9441 0,0051 -0,0053 CNY/USD 6,9109 0,0000 -0,0688

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.