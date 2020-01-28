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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (28.01.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (28.01.2020)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 58,98 -1,71 -9,35
Нефть WTI (доллар/баррель) 52,87 -1,32 -8,90
Золото (доллар/унция) 1 585,20 7,00 67,10
Индексы
Dow-Jones 28 535,80 -453,93 -109,46
S&P 500 3 243,63 -51,84 3,61
Nasdaq 9 139,31 -175,60 132,69
Nikkei 23 135,56 -691,62 -539,51
Dax 13 204,77 -371,91 -132,34
FTSE 100 7 412,05 -173,93 -232,85
CAC 40 5 863,02 -161,24 -174,07
Shanghai Composite 2 976,53 0,00 -56,80
Bist 100 120 149,69 -1 992,06 6 466,09
RTS 1 541,90 -57,92 -7,50
Валюта
USD/EUR 1,1022 -0,0003 -0,0176
USD/GBP 1,3058 -0,0015 -0,0055
JPY/USD 108,9900 -0,2900 -0,1700
RUB/USD 62,9449 0,7801 0,8074
TRY/USD 5,9441 0,0051 -0,0053
CNY/USD 6,9109 0,0000 -0,0688
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