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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.12.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (27.12.2019)
https://report.az/storage/news/e8cabc30c1b188942da7b9f368497d9d/cccf4970-5ade-4710-b246-53a7599687be_292.jpg
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Kənan SadıqovАвтор новости