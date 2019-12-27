Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.12.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (27.12.2019)

27 декабря, 2019 09:17

https://report.az/storage/news/e8cabc30c1b188942da7b9f368497d9d/cccf4970-5ade-4710-b246-53a7599687be_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 68,02 0,54 14,22 Нефть WTI (доллар/баррель) 61,84 0,48 16,43 Золото (доллар/унция) 1 517,60 10,50 236,30 Индексы Dow-Jones 28 621,39 105,94 5 293,93 S&P 500 3 239,91 16,53 733,06 Nasdaq 9 022,39 69,51 2 387,11 Nikkei 23 919,47 31,54 3 904,70 Dax 13 300,98 0,00 2 742,02 FTSE 100 7 632,24 0,00 904,11 CAC 40 6 029,55 0,00 1 298,86 Shanghai Composite 3 032,82 40,41 538,92 Bist 100 113 653,02 323,77 22 382,54 RTS 1 534,85 -9,27 466,13 Валюта USD/EUR 1,1121 0,0031 -0,0346 USD/GBP 1,3008 0,0022 0,0254 JPY/USD 109,4500 -0,1100 -0,2400 RUB/USD 62,1623 0,4508 -7,1891 TRY/USD 5,9394 -0,0006 0,6500 CNY/USD 6,9992 0,0048 0,1207