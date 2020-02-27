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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.02.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (27.02.2020)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 52,82 -2,42 -15,51
Нефть WTI (доллар/баррель) 48,11 -1,79 -13,66
Золото (доллар/унция) 1 651,20 -7,50 133,10
Индексы
Dow-Jones 26 957,59 -123,77 -1 687,67
S&P 500 3 116,39 -11,82 -123,63
Nasdaq 8 980,77 15,16 -25,85
Nikkei 21 994,60 -610,81 -1 680,47
Dax 12 774,88 -15,61 -562,23
FTSE 100 7 042,47 24,59 -602,43
CAC 40 5 684,55 4,87 -352,54
Shanghai Composite 3 004,99 -8,06 -28,34
Bist 100 115 171,27 806,74 1 487,67
RTS 1 461,22 15,11 -88,18
Валюта
USD/EUR 1,0906 0,0029 -0,0292
USD/GBP 1,2921 -0,0089 -0,0192
JPY/USD 110,2500 0,0500 1,0900
RUB/USD 65,4900 0,0708 3,3525
TRY/USD 6,1605 0,0273 0,2111
CNY/USD 7,0181 0,0028 0,0384
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