|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|52,82
|-2,42
|-15,51
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|48,11
|-1,79
|-13,66
|Золото (доллар/унция)
|1 651,20
|-7,50
|133,10
|Индексы
|Dow-Jones
|26 957,59
|-123,77
|-1 687,67
|S&P 500
|3 116,39
|-11,82
|-123,63
|Nasdaq
|8 980,77
|15,16
|-25,85
|Nikkei
|21 994,60
|-610,81
|-1 680,47
|Dax
|12 774,88
|-15,61
|-562,23
|FTSE 100
|7 042,47
|24,59
|-602,43
|CAC 40
|5 684,55
|4,87
|-352,54
|Shanghai Composite
|3 004,99
|-8,06
|-28,34
|Bist 100
|115 171,27
|806,74
|1 487,67
|RTS
|1 461,22
|15,11
|-88,18
|Валюта
|USD/EUR
|1,0906
|0,0029
|-0,0292
|USD/GBP
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|-0,0192
|JPY/USD
|110,2500
|0,0500
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|RUB/USD
|65,4900
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|TRY/USD
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|0,0028
|0,0384
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.02.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (27.02.2020)
https://report.az/storage/news/bc640576168f3f3fcbfa06a69cb2eb63/28b03149-941d-4c4b-b228-51eb60960e9e_292.jpg
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