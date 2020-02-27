Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.02.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (27.02.2020)

27 февраля, 2020 10:19

https://report.az/storage/news/bc640576168f3f3fcbfa06a69cb2eb63/28b03149-941d-4c4b-b228-51eb60960e9e_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 52,82 -2,42 -15,51 Нефть WTI (доллар/баррель) 48,11 -1,79 -13,66 Золото (доллар/унция) 1 651,20 -7,50 133,10 Индексы Dow-Jones 26 957,59 -123,77 -1 687,67 S&P 500 3 116,39 -11,82 -123,63 Nasdaq 8 980,77 15,16 -25,85 Nikkei 21 994,60 -610,81 -1 680,47 Dax 12 774,88 -15,61 -562,23 FTSE 100 7 042,47 24,59 -602,43 CAC 40 5 684,55 4,87 -352,54 Shanghai Composite 3 004,99 -8,06 -28,34 Bist 100 115 171,27 806,74 1 487,67 RTS 1 461,22 15,11 -88,18 Валюта USD/EUR 1,0906 0,0029 -0,0292 USD/GBP 1,2921 -0,0089 -0,0192 JPY/USD 110,2500 0,0500 1,0900 RUB/USD 65,4900 0,0708 3,3525 TRY/USD 6,1605 0,0273 0,2111 CNY/USD 7,0181 0,0028 0,0384

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