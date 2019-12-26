Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.12.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (26.12.2019)

26 декабря, 2019 10:18

https://report.az/storage/news/7dae7aee970eab490699ae3565b27620/f97fc36c-792e-4344-8afb-e887da90ea68_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 67,48 0,28 13,68 Нефть WTI (доллар/баррель) 61,36 0,25 15,95 Золото (доллар/унция) 1 507,10 2,30 225,80 Индексы Dow-Jones 28 515,45 0,00 5 187,99 S&P 500 3 223,38 0,00 716,53 Nasdaq 8 952,88 0,00 2 317,60 Nikkei 23 887,93 96,32 3 873,16 Dax 13 300,98 0,00 2 742,02 FTSE 100 7 632,24 0,00 904,11 CAC 40 6 029,55 0,00 1 298,86 Shanghai Composite 2 992,41 10,29 498,51 Bist 100 113 329,25 175,81 22 058,77 RTS 1 544,12 3,66 475,40 Валюта USD/EUR 1,1090 0,0004 -0,0377 USD/GBP 1,2986 0,0033 0,0232 JPY/USD 109,5600 0,1800 -0,1300 RUB/USD 61,7115 -0,1400 -7,6399 TRY/USD 5,9400 -0,0085 0,6506 CNY/USD 6,9944 -0,0044 0,1159