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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.12.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (26.12.2019)
https://report.az/storage/news/7dae7aee970eab490699ae3565b27620/f97fc36c-792e-4344-8afb-e887da90ea68_292.jpg
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Kənan SadıqovАвтор новости