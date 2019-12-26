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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.12.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (26.12.2019)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 67,48 0,28 13,68
Нефть WTI (доллар/баррель) 61,36 0,25 15,95
Золото (доллар/унция) 1 507,10 2,30 225,80
Индексы
Dow-Jones 28 515,45 0,00 5 187,99
S&P 500 3 223,38 0,00 716,53
Nasdaq 8 952,88 0,00 2 317,60
Nikkei 23 887,93 96,32 3 873,16
Dax 13 300,98 0,00 2 742,02
FTSE 100 7 632,24 0,00 904,11
CAC 40 6 029,55 0,00 1 298,86
Shanghai Composite 2 992,41 10,29 498,51
Bist 100 113 329,25 175,81 22 058,77
RTS 1 544,12 3,66 475,40
Валюта
USD/EUR 1,1090 0,0004 -0,0377
USD/GBP 1,2986 0,0033 0,0232
JPY/USD 109,5600 0,1800 -0,1300
RUB/USD 61,7115 -0,1400 -7,6399
TRY/USD 5,9400 -0,0085 0,6506
CNY/USD 6,9944 -0,0044 0,1159

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