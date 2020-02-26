|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|55,24
|-1,06
|-10,76
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|49,90
|-1,53
|-11,16
|Золото (доллар/унция)
|1 658,70
|-17,90
|135,60
|Индексы
|Dow-Jones
|27 081,36
|-879,44
|7,00
|S&P 500
|3 128,21
|-97,68
|7,00
|Nasdaq
|8 965,61
|-255,67
|-6,99
|Nikkei
|22 605,41
|-781,33
|-1 051,21
|Dax
|12 790,49
|-244,75
|-458,52
|FTSE 100
|7 017,88
|-138,95
|-524,56
|CAC 40
|5 679,68
|-112,19
|-298,38
|Shanghai Composite
|3 013,05
|-18,18
|-37,07
|Bist 100
|114 364,53
|-424,68
|-60,47
|RTS
|1 446,11
|-78,60
|-102,81
|Валюта
|USD/EUR
|1,0877
|0,0023
|-0,0359
|USD/GBP
|1,3010
|0,0086
|-0,0247
|JPY/USD
|110,2000
|-0,5200
|1,5900
|RUB/USD
|65,4192
|0,1180
|3,4717
|TRY/USD
|6,1332
|0,0154
|0,1821
|CNY/USD
|7,0153
|-0,0143
|0,0521
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.02.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (26.02.2020)
https://report.az/storage/news/c564f48b130c124f96bd0253e0768345/ca0f0ca6-58f9-4ee9-adfd-df3af97ed254_292.jpg
Эта новость также доступна на других языках:
Другие новости из категории
- Британские компании подешевели за два дня на 126 млрд долларов 26 февраля, 2020 / 13:46
- Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.02.2020) 26 февраля, 2020 / 09:46
- Глава регионального офиса ИБР в Турции прибудет в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ 25 февраля, 2020 / 16:55
- Российские банки могут отказаться от бумажных договоров 25 февраля, 2020 / 11:11
- Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.02.2020) 25 февраля, 2020 / 10:18
- Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.02.2020) 25 февраля, 2020 / 09:38
- Снижением котировок акций открылись торги на бирже Гонконга 25 февраля, 2020 / 08:42
- Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд 25 февраля, 2020 / 08:41
- Mastercard заявила, что из-за коронавируса ее годовая выручка может снизиться 25 февраля, 2020 / 04:42
- Биржи США закрылись в "красной зоне" на опасениях вокруг коронавируса 25 февраля, 2020 / 03:44