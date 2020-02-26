Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.02.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (26.02.2020)

26 февраля, 2020 12:06

https://report.az/storage/news/c564f48b130c124f96bd0253e0768345/ca0f0ca6-58f9-4ee9-adfd-df3af97ed254_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 55,24 -1,06 -10,76 Нефть WTI (доллар/баррель) 49,90 -1,53 -11,16 Золото (доллар/унция) 1 658,70 -17,90 135,60 Индексы Dow-Jones 27 081,36 -879,44 7,00 S&P 500 3 128,21 -97,68 7,00 Nasdaq 8 965,61 -255,67 -6,99 Nikkei 22 605,41 -781,33 -1 051,21 Dax 12 790,49 -244,75 -458,52 FTSE 100 7 017,88 -138,95 -524,56 CAC 40 5 679,68 -112,19 -298,38 Shanghai Composite 3 013,05 -18,18 -37,07 Bist 100 114 364,53 -424,68 -60,47 RTS 1 446,11 -78,60 -102,81 Валюта USD/EUR 1,0877 0,0023 -0,0359 USD/GBP 1,3010 0,0086 -0,0247 JPY/USD 110,2000 -0,5200 1,5900 RUB/USD 65,4192 0,1180 3,4717 TRY/USD 6,1332 0,0154 0,1821 CNY/USD 7,0153 -0,0143 0,0521

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