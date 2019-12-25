Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.12.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (25.12.2019)

25 декабря, 2019 09:50

https://report.az/storage/news/f2133dce023013b97a15ffa766f8cbc0/85fb27a4-fda3-4728-83a4-c87395f8f05a_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 67,20 0,77 13,40 Нефть WTI (доллар/баррель) 61,11 0,59 15,70 Золото (доллар/унция) 1 504,80 12,30 223,50 Индексы Dow-Jones 28 515,45 -36,08 5 187,99 S&P 500 3 223,38 -0,63 716,53 Nasdaq 8 952,88 7,23 2 317,60 Nikkei 23 791,61 -17,73 3 776,84 Dax 13 300,98 0,00 2 742,02 FTSE 100 7 632,24 8,65 904,11 CAC 40 6 029,55 0,18 1 298,86 Shanghai Composite 2 982,12 11,93 488,22 Bist 100 113 153,44 978,25 21 882,96 RTS 1 540,46 5,46 471,74 Валюта USD/EUR 1,1086 -0,0002 -0,0381 USD/GBP 1,2953 0,0010 0,0199 JPY/USD 109,3800 -0,0100 -0,3100 RUB/USD 61,8515 -0,3769 -7,4999 TRY/USD 5,9485 0,0006 0,6591 CNY/USD 6,9988 -0,0113 0,1203