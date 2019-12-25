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|0,77
|13,40
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|5 187,99
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|8,65
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|Shanghai Composite
|2 982,12
|11,93
|488,22
|Bist 100
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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.12.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (25.12.2019)
https://report.az/storage/news/f2133dce023013b97a15ffa766f8cbc0/85fb27a4-fda3-4728-83a4-c87395f8f05a_292.jpg
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Kənan SadıqovАвтор новости