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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.12.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (25.12.2019)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 67,20 0,77 13,40
Нефть WTI (доллар/баррель) 61,11 0,59 15,70
Золото (доллар/унция) 1 504,80 12,30 223,50
Индексы
Dow-Jones 28 515,45 -36,08 5 187,99
S&P 500 3 223,38 -0,63 716,53
Nasdaq 8 952,88 7,23 2 317,60
Nikkei 23 791,61 -17,73 3 776,84
Dax 13 300,98 0,00 2 742,02
FTSE 100 7 632,24 8,65 904,11
CAC 40 6 029,55 0,18 1 298,86
Shanghai Composite 2 982,12 11,93 488,22
Bist 100 113 153,44 978,25 21 882,96
RTS 1 540,46 5,46 471,74
Валюта
USD/EUR 1,1086 -0,0002 -0,0381
USD/GBP 1,2953 0,0010 0,0199
JPY/USD 109,3800 -0,0100 -0,3100
RUB/USD 61,8515 -0,3769 -7,4999
TRY/USD 5,9485 0,0006 0,6591
CNY/USD 6,9988 -0,0113 0,1203
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