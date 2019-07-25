|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|63,18
|-0,65
|9,38
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|56,95
|0,18
|11,54
|Золото (доллар/унция)
|1 424,60
|2,90
|143,30
|Индексы
|Dow-Jones
|27 269,97
|-79,22
|3 942,51
|S&P 500
|3 019,56
|14,09
|512,71
|Nasdaq
|8 321,50
|70,10
|1 686,22
|Nikkei
|21 709,57
|88,69
|1 694,80
|Dax
|12 522,89
|32,15
|1 963,93
|FTSE 100
|7 501,46
|-55,40
|773,33
|CAC 40
|5 605,87
|-12,28
|875,18
|Shanghai Composite
|2 923,28
|23,33
|429,38
|Bist 100
|103 457,26
|901,11
|12 186,78
|RTS
|1 339,62
|-5,86
|270,90
|Валюта
|USD/EUR
|1,1147
|-0,0005
|-0,0315
|USD/GBP
|1,2484
|0,0044
|-0,0270
|JPY/USD
|108,0600
|-0,1700
|-1,6300
|RUB/USD
|63,2898
|0,0966
|-6,0616
|TRY/USD
|5,7064
|-0,0116
|0,4170
|CNY/USD
|6,8736
|-0,0056
|-0,0049
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.07.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (25.07.2019)
https://report.az/storage/news/c564f48b130c124f96bd0253e0768345/ca0f0ca6-58f9-4ee9-adfd-df3af97ed254_292.jpg
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Economic DepartmentАвтор новости