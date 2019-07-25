Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.07.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (25.07.2019)

25 июля, 2019 09:50

https://report.az/storage/news/c564f48b130c124f96bd0253e0768345/ca0f0ca6-58f9-4ee9-adfd-df3af97ed254_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 63,18 -0,65 9,38 Нефть WTI (доллар/баррель) 56,95 0,18 11,54 Золото (доллар/унция) 1 424,60 2,90 143,30 Индексы Dow-Jones 27 269,97 -79,22 3 942,51 S&P 500 3 019,56 14,09 512,71 Nasdaq 8 321,50 70,10 1 686,22 Nikkei 21 709,57 88,69 1 694,80 Dax 12 522,89 32,15 1 963,93 FTSE 100 7 501,46 -55,40 773,33 CAC 40 5 605,87 -12,28 875,18 Shanghai Composite 2 923,28 23,33 429,38 Bist 100 103 457,26 901,11 12 186,78 RTS 1 339,62 -5,86 270,90 Валюта USD/EUR 1,1147 -0,0005 -0,0315 USD/GBP 1,2484 0,0044 -0,0270 JPY/USD 108,0600 -0,1700 -1,6300 RUB/USD 63,2898 0,0966 -6,0616 TRY/USD 5,7064 -0,0116 0,4170 CNY/USD 6,8736 -0,0056 -0,0049

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