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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.07.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (25.07.2019)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 63,18 -0,65 9,38
Нефть WTI (доллар/баррель) 56,95 0,18 11,54
Золото (доллар/унция) 1 424,60 2,90 143,30
Индексы
Dow-Jones 27 269,97 -79,22 3 942,51
S&P 500 3 019,56 14,09 512,71
Nasdaq 8 321,50 70,10 1 686,22
Nikkei 21 709,57 88,69 1 694,80
Dax 12 522,89 32,15 1 963,93
FTSE 100 7 501,46 -55,40 773,33
CAC 40 5 605,87 -12,28 875,18
Shanghai Composite 2 923,28 23,33 429,38
Bist 100 103 457,26 901,11 12 186,78
RTS 1 339,62 -5,86 270,90
Валюта
USD/EUR 1,1147 -0,0005 -0,0315
USD/GBP 1,2484 0,0044 -0,0270
JPY/USD 108,0600 -0,1700 -1,6300
RUB/USD 63,2898 0,0966 -6,0616
TRY/USD 5,7064 -0,0116 0,4170
CNY/USD 6,8736 -0,0056 -0,0049
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