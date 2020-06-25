|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|39,95
|- 2,61
|- 28,38
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|37,74
|- 2,50
|- 24,03
|Золото (доллар/унция)
|1 774,20
|- 11,70
|256,10
|Индексы
|Dow-Jones
|25 445,94
|- 710,16
|- 3 199,32
|S&P 500
|3 050,33
|- 80,96
|- 189,69
|Nasdaq
|9 909,17
|- 222,20
|902,55
|Nikkei
|22 209,66
|- 365,72
|- 1 465,41
|Dax
|12 093,94
|- 429,82
|- 1 243,17
|FTSE 100
|6 123,69
|- 196,43
|- 1 521,21
|CAC 40
|4 871,36
|- 146,32
|- 1 165,73
|Shanghai Composite
|2 979,55
|4,38
|-53,78
|Bist 100
|114 448,94
|-889,91
|765,34
|RTS
|1 281,18
|0,00
|-268,22
|Валюта
|USD/EUR
|1,1251
|- 0,0064
|0,0053
|USD/GBP
|1,2417
|- 0,0098
|- 0,0696
|JPY/USD
|107,1700
|0,5900
|- 1,9900
|RUB/USD
|69,6310
|0,8644
|7,4935
|TRY/USD
|6,8556
|0,0079
|0,9062
|CNY/USD
|7,0782
|0,0087
|0,0985
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.06.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (25.06.2020)
https://report.az/storage/news/d641d38757565abcfb419065480c663e/f0d88f4c-241b-4a40-93c0-438493e8e93f_292.jpg
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