Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (25.06.2020)

25 июня, 2020 09:31

https://report.az/storage/news/d641d38757565abcfb419065480c663e/f0d88f4c-241b-4a40-93c0-438493e8e93f_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 39,95 - 2,61 - 28,38 Нефть WTI (доллар/баррель) 37,74 - 2,50 - 24,03 Золото (доллар/унция) 1 774,20 - 11,70 256,10 Индексы Dow-Jones 25 445,94 - 710,16 - 3 199,32 S&P 500 3 050,33 - 80,96 - 189,69 Nasdaq 9 909,17 - 222,20 902,55 Nikkei 22 209,66 - 365,72 - 1 465,41 Dax 12 093,94 - 429,82 - 1 243,17 FTSE 100 6 123,69 - 196,43 - 1 521,21 CAC 40 4 871,36 - 146,32 - 1 165,73 Shanghai Composite 2 979,55 4,38 -53,78 Bist 100 114 448,94 -889,91 765,34 RTS 1 281,18 0,00 -268,22 Валюта USD/EUR 1,1251 - 0,0064 0,0053 USD/GBP 1,2417 - 0,0098 - 0,0696 JPY/USD 107,1700 0,5900 - 1,9900 RUB/USD 69,6310 0,8644 7,4935 TRY/USD 6,8556 0,0079 0,9062 CNY/USD 7,0782 0,0087 0,0985

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