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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (25.06.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 39,95 - 2,61 - 28,38
Нефть WTI (доллар/баррель) 37,74 - 2,50 - 24,03
Золото (доллар/унция) 1 774,20 - 11,70 256,10
Индексы
Dow-Jones 25 445,94 - 710,16 - 3 199,32
S&P 500 3 050,33 - 80,96 - 189,69
Nasdaq 9 909,17 - 222,20 902,55
Nikkei 22 209,66 - 365,72 - 1 465,41
Dax 12 093,94 - 429,82 - 1 243,17
FTSE 100 6 123,69 - 196,43 - 1 521,21
CAC 40 4 871,36 - 146,32 - 1 165,73
Shanghai Composite 2 979,55 4,38 -53,78
Bist 100 114 448,94 -889,91 765,34
RTS 1 281,18 0,00 -268,22
Валюта
USD/EUR 1,1251 - 0,0064 0,0053
USD/GBP 1,2417 - 0,0098 - 0,0696
JPY/USD 107,1700 0,5900 - 1,9900
RUB/USD 69,6310 0,8644 7,4935
TRY/USD 6,8556 0,0079 0,9062
CNY/USD 7,0782 0,0087 0,0985
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